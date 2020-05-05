Kadın girişimci Sibel Durmaz, "Koronavirüs tüm sektörleri olumsuz etkilerken e-ticaret dünyasında adeta bir sıçrama etkisi yaptı" dedi.



2004 yılından bu yana e-ticaret platformları üzerinden kendi adıyla markalaştırdığı Sibel Durmaz, ayakkabı ürünlerini Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine satıyor. İstanbul'da bir toptan iki de perakende mağazası bulunan Durmaz, birçok ülkeye ayakkabı ihracatı gerçekleştirirken ürünlerin online olarak da satışını gerçekleştiriyor. Durmaz, koronavirüs salgınında satışlarının artmasını değerlendirdi.



E-ticaret sektöründe yüzde 15'lik bir büyüme olduğunu ifade eden Durmaz, şunları söyledi:



"Koronavirüs tüm sektörleri olumsuz etkilerken e-ticaret dünyasında adeta bir sıçrama etkisi yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan tüketiciler e-ticaretin artmasına neden oldu. E-ticaret sektöründe toplamda yüzde 15 artış oldu. Fiziksel temastan kaçınma, sokağa çıkmanın güvenli olmaması, karantina ve yasaklar gibi nedenlerle fiziksel ticaret birçok sektörde durma noktasına gelirken online web siteler ve platformlar üzerinden satışlar arttı. Firma sahipleri, fiziki mağazanın yanı sıra e-ticaretin de nedenli önemli olduğunu anladı".



"Online ayakkabı sektörü hayli büyüdü"



İnsanların internet ortamında ayakkabı alma alışkanlığı kazanmasının uzun sürdüğünü belirten Durmaz, "İnternetten en son alınacak ürün nedir diye sorulduğunda bunun cevabı ayakkabı olacaktır. Çünkü insanlar genelde ayakkabıyı denemeden almak istemez. Fakat biz sektöre girdiğimiz 2004 yılında hem kendi web sitemiz hem de online satış platformları üzerinden ayakkabı satışına başladık. Bugün geldiğimiz noktada, insanlar dokunmadan, denemeden sadece görerek internetten ayakkabı alabiliyor. Sektör hayli büyüdü" diye konuştu.



"Birçok ülkeye ayakkabı ihraç ediyor"



Online satışın yanı sıra birçok ülkeye toptan ayakkabı ihracatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Durmaz, "Laleli'de bulunan toptan mağazamızdan Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan, Slovakya, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Polonya, Belarus'a ayakkabı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Kendi internet sitemiz üzerinden de perakende satış yapıyoruz. Ayrıca ürünlerimizi gelip deneyerek almak isteyen müşterilerimizi de Bakırköy'deki iki mağazamızda ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL