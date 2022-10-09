KADIN GİRİŞİMCİ, TEKSTİL ATIKLARINI GERİ DÖNÜŞTÜREREK İHRACAT YAPIYOR

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde tekstil geri dönüşüm tesisini kuran Zeliha Akıncık, 5 yıldır tekstil atıklarından elyaf üretiyor. Geri dönüştürülen elyafları ihraç ettiklerini belirten Akıncık, "30 kişiyle başladığımız bu yolculuğa, 2022 itibarıyla yüzde 50'sinden fazlası kadın olan 95 kişiyle devam ediyoruz. İhracatımızın çoğunu Mısır, İtalya, İspanya ve Bangladeş'e yapıyoruz" dedi.

Örgü kumaş sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ihracat biriminde 17 yıl çalışan Zeliha Akıncık, Avrupa ülkelerindeki döngüsel tekstili keşfedince Kahramanmaraş'ta da benzer bir çabaya girdi. 2017 yılında Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, kentin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı ilk tekstil geri dönüşüm tesisini kuran Akıncık, bu süreçte bölgesel teşvik, SGK, vergi ve faiz indirimi gibi devletin sunduğu birçok destekten yararlandığını söyledi.

'TEKSTİL ATIKLARINI MUHTEVİYATLARINA GÖRE AYRIŞTIRIYORUZ'

Tesise giren atıklarda hiç firelerinin bulunmadığını, bu nedenle 'Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olduklarını kaydeden Zeliha Akıncık, atıklardan üretilen elyafın tekstil dışında oyuncak, otomotiv ve inşaat sektöründe de kullanıldığını söyledi. 2 yıl önce tesisin çatısına güneş enerjisi panelleri kurduklarını, bu sayede elektrik ürettiklerini ifade eden Akıncık, "Bu tesiste, Kahramanmaraş'tan ve çevre illerden topladığımız tekstil atıklarını renklerine ve muhteviyatlarına göre ayrıştırıyoruz. Daha sonra mekanik bir açma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu açma işlemimizden çıkan mamullerimizin yüzde 80'ini tekstil sektöründe elyaf olarak veriyoruz. Tekstil sektörüne uygun olmayan kısımlarını ise keçe ve inşaat sektörüne veriyoruz" dedi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI KADIN

5 yılın sonunda hem cirolarını 100 milyon liraya çıkardıklarını hem de atıkları geri dönüştürerek, ürettikleri elyafları ihraç etmeye başladıklarını belirten Zeliha Akıncık, şöyle konuştu:

"Yıllık yaklaşık 16 bin ton atık topluyoruz, bunun 14 bin tonunu geri dönüştürebiliyoruz. Tekstil atıklarının içinden gelen ve geri dönüştüremediğimiz kağıt, plastik gibi atıkları da geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. 2017'de 30 kişiyle başladığımız bu yolculuğa, 2022 itibarıyla yüzde 50'sinden fazlası kadın olan 95 kişiyle devam ediyoruz. İhracatımızın çoğunu Mısır'a, İtalya'ya, İspanya'ya ve Bangladeş'e yapıyoruz. Bu ülkelere direkt ihracat yaparken; bir de simbiyoz halinde olduğumuz diğer firmalar var. Onlar da başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır."