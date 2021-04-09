Kadın girişimci tezekten biyogaz üretti - Son Dakika

ISPARTA'da özel bir hastanenin muhasebe bölümünde çalışan Sevgi Küçüksavlı (38), babasının besihanesinde hayvansal atık olan tezekten biyogaz üretmeye başladı. Küçüksavlı, 2018 yılında geliştirdiği bu projeyle Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında birincilik ödülüne layık görüldü. Küçüksavlı, "Doğalgazı olmayan bir besihanede artık doğal gazımız var. Biz normal biyogazı dönüştürerek kombi sistemi yaptık. Mutfakta, ısınmada kullanıyoruz" dedi.

Küçüksavlı, ödül aldığı projenin detaylarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.