Kadın girişimci, yapay zekayla "finans danışmanı" geliştirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci, yapay zekayla 'finans danışmanı' geliştirdi - Son Dakika Ekonomi

Kadın girişimci, yapay zekayla "finans danışmanı" geliştirdi

6 saat önce

Finans sektöründe yapay zeka yazılımları üzerine çalışan İzmirli akademisyen Esra Ulaşan, yatırım danışmanlığı hizmeti verebilen yapa zeka yazılımı geliştirdi.

Kadın girişimci, yapay zekayla

Finans sektöründe yapay zeka yazılımları üzerine çalışan İzmirli akademisyen Esra Ulaşan, yatırım danışmanlığı hizmeti verebilen yapa zeka yazılımı geliştirdi.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde doktoraya başlayan Ulaşan, finans sektöründe kullanımı hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojilerine odaklandı.

Finansal tavsiyeler sunan yapay zeka tabanlı uygulamalar olarak tanımlanan "robo danışmanlık" yazılımları üzerinde çalışmak için ABD'ye giden Ulaşan, North Carolina State University'deki eğitimi sırasında bir algoritma geliştirdi.

Geliştirdiği simülasyonlarla algoritmasının olumlu sonuç verdiğini gören Ulaşan, farklı piyasalarda başarısını kanıtlayan algoritmayı ticarileştirmek için 4 ortağıyla TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğine başvurdu.

TÜBİTAK desteğiyle önceki yıl "Akıllıfon" ismini verdiği firma kuran Ulaşan, Türkiye'nin önde gelen bilgi teknolojileri şirketleriyle partnerlik anlaşması imzaladı.

Hedef globalleşme

Ulaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yıllarından itibaren finans alanına ilgisi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır veri bilimi üzerine çalıştığını anlatan Ulaşan, hayallerinin peşinden koşmaktan dolayı asla pişman olmadığını belirtti.

Firmasının doğrudan yatırımcılara hizmet vermediğini ifade eden Ulaşan, "Şu an SPK'nın tanımladığı, bireysel olarak portföy tavsiyesi, yatırım tavsiyesi verebilecek kuruluşlar var. Bu kuruluşlar yatırımcılara doğrudan temas ediyor. Bizim aslında direkt müşterilerimiz portföy yatırım şirketleri, bankalar. Biz onların sistemleri içerisine entegre olup oradan doğrudan yatırımlara ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yatırımcılara bu kuruluşlar aracılığıyla tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Ulaşan, şunları kaydetti:

"Çeşitli bankalarla kavram kanıtlama sürecindeyiz. Bu süreçlerde çeşitli portföyler oluşturup bunların simülasyonunu yapıp, test edip birlikte değerlendiriyoruz. Platformumuzda geliştireceğimiz alanları birlikte tasarlıyoruz. Yakın zamanda KoçSistem ile bir iş partnerliği anlaşması imzaladık. Firmamızın globale hizmet veren bir finansal teknoloji şirketi olmasını istiyoruz."

Türkiye'nin özellikle teknoloji alanında genç girişimcilere ciddi destekler verdiğini dile getiren Ulaşan, "Şirketimizi TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğiyle kurduk. Ege Teknopark'ta faaliyet gösteriyoruz. KOSGEB'in Ar-Ge ve inovasyon desteği bize can suyu oldu. Devletin desteklerini yeterli görüyoruz." dedi.

Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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