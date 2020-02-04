"Kadın Girişimci Yönetici Okulu"nun 2020'deki ilk durağı İstanbul - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 2020'deki ilk durağı İstanbul - Son Dakika Ekonomi

"Kadın Girişimci Yönetici Okulu"nun 2020'deki ilk durağı İstanbul

6 saat önce

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında başlayan "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" İstanbul'da kadın girişimcilerle buluşuyor.

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında başlayan "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" İstanbul'da kadın girişimcilerle buluşuyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, uluslararası arenada rekabetçi güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, 19 Şubat 2020 tarihinde Garanti BBVA Partners Girişim Üssü'nde başlıyor.

Eğitimler kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler; işletme, müşteri ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve insan kaynakları gibi konularda yaklaşık bir ay boyunca kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimine katkı sağlayacak.

Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 3 bine yakın kadın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı.

19 Şubat'ta İstanbul'da başlayacak Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na katılmak isteyen adaylar, 16 Şubat tarihine kadar veya www.eventbrite.com adresinden online başvuru yapabilecek. Online başvuru yapamayanlar, 17 Şubat'ta Garanti BBVA Partners Girişim Üssü'ndeki açılışa katılarak başvurularını tamamlayabilecek.

Boğazici Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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