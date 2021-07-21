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Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği - Son Dakika

Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği

21.07.2021 16:50
Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir et entegre tesisinin sahibi Özlem Yalçın, Ayvalık'ta ihtiyaç sahibi 200 aileye kemiksiz 1 ton et hibe etti.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir et entegre tesisinin sahibi Özlem Yalçın, Ayvalık'ta ihtiyaç sahibi 200 aileye kemiksiz 1 ton et hibe etti.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı'nın çağrısına kayıtsız kalmayan Yalçın, firmasına ait özel soğutuculu aracı ve iki personeliyle kemiksiz löp et dağıtımına bizzat katılarak gönüllerde taht kurdu.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği hizmet binasından dernek bünyesindeki araçlarla başlayan et dağıtımı, ilçenin çöplük mevkiinde bir çöp entegre tesisinde çalışan işçilerin derme çatma barakalarında yaşayan ailelerine kadar ulaştırıldı.

Kurban Bayramı nedeniyle yaptıkları hayırlı bağışla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Özlem Yalçın, Almanya'da doğup, büyüdüğünü belirterek, "Ama artık Türkiye'ye yerleşmek istiyoruz. Bu yüzden de firmamızı 20 bin metrekaresi açık, 5 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere İvrindi'ye kurduk. Avrupa standartlarına uygun olarak temiz, hijyenik ve modern koşullarda oluşturduğumuz tesisimizde üretip, kesimini yaptığımız etlerimizin bir bölümünü de Ayvalık'ta ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıtmaya çalıştık. Zaten Aydeniz Et'i kurma amacımız, her kesimden insanlara hitap edebilmekti. Ayvalık'ta da sağ olsun Fatma teyzemiz bize bu ulvi görevimizde yardımcı oldu. Şu anda çok mutluyum. Çünkü ihtiyaç sahibi olan her insanımızın sofrasına et gidecek. Bence her kurban kesen insanlarımız, ihtiyaç sahibi aileleri bularak etlerini bu ailelerin evlerine kadar ulaştırsınlar. Destek olsunlar" diye konuştu.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da, Özlem Yalçın'ın yıllardır derneğe bağışlarda bulunduğunu belirterek, "Daima bizlere destek veren bir dostumuzdur. Bugün de Kurban Bayramı dolayısıyla 1 ton dana eti getirdi ve bu etleri şu anda ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. Kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok mutluyum. Çünkü evlerde etler kaynayacak. Çocuklar et yiyecek, yaşlılar et yiyecek. İhtiyaç sahiplerine dokunmuş olacağız" dedi. - BALIKESİR

Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği
Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği
Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği
Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği
Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği
Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği
Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği

Kurban Bayramı, Özlem Yalçın, Balıkesir, Almanya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadın girişimciden ihtiyaç sahibi ailelere kemiksiz 1 ton et desteği - Son Dakika


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