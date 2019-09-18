Kadın Girişimciler Alman Bakan ile bir araya geldi
2 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Kadın Girimciler Kurulu üyeleri Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Lucia Puttrich ile bir araya geldi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Kadın Girimciler Kurulu üyeleri Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Lucia Puttrich ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:20
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