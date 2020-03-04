Kadın girişimciler anlatacak - Son Dakika

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Kadın girişimciler anlatacak

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya'nın başarılı girişimci kadınlarını bir araya getiriyor.

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Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya'nın başarılı girişimci kadınlarını bir araya getiriyor. 5 Mart Perşembe akşamı düzenlenecek seminerde, bilişimden hizmet ve sanayi sektörüne 6 başarılı kadın, öykülerini paylaşacak.


ASSİM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Antalya'nın başarılı 6 kadın girişimcisini bir araya getiriyor. 2 oturum halinde gerçekleştirilecek Kadın Girişimcilik Paneli, 5 Mart Perşembe saat 19.00'da ASSİM'de gerçekleştirilecek.


Panelde Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski Başkanı ve Terma Mühendislik kurucusu Ayşen Hamamcıoğlu, TOBB Antalya Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, AGT Ağaç Sanayi Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müdürü Nihal Yazgan, 1983 Beyoğlu markasının kurucusu Seda Sezer Şahin, Enpro Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık kurucu ortağı Derya Selin Çakır, Harika Doğum kurucusu Ayşe Betül Balcı konuşmacı olarak yer alıyor.


Birinci oturumda Antalya'da girişimcilik ekosisteminde kadının yerinin konuşulacağı panelin 2'inci oturumunda ise Antalya'nın başarılı kandı girişimcileri kendi öykülerini paylaşacak. ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü Eda Şahal ve Gain Global Antalya Direktörü Ersin Nakışçı moderatörlüğünde gerçekleşecek. - ANTALYA

Dünya Kadınlar Günü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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