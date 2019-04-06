Son Dakika Haberleri: Kadın Girişimciler Dtso Yönetimiyle Bir Araya Geldi

Kadın Girişimciler Dtso Yönetimiyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, kadınların ekonomiye yüksek oranda katılım sağlaması gerektiğine inandıklarını, ülkemizin ekonomik refaha çıkabilmesinin de bu katılımcı ekonomiye bağlı olduğunu söyledi.

Kadın Girişimciler Dtso Yönetimiyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, kadınların ekonomiye yüksek oranda katılım sağlaması gerektiğine inandıklarını, ülkemizin ekonomik refaha çıkabilmesinin de bu katılımcı ekonomiye bağlı olduğunu söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz ve kurul üyeleri, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Kadın Girişimciler Kurulundan beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, özellikle kadınların eğitimi konusunda çok sayıda proje beklentilerinin olduğunu ifade etti. Şahin, kadınların ekonomiye yüksek oranda katılım sağlaması gerektiğine inandıklarını, ülkemizin ekonomik refaha çıkabilmesinin de bu katılımcı ekonomiye bağlı olduğunu söyledi.

Kadın Girişimcilerin talep be beklentilerini de dinleyen Şahin, odada faaliyette olan komisyon ve kurullara kadınlardan temsilci istedi. Projesiz herhangi bir konuda destek alınabilmesinin imkanı olmadığını belirten Şahin, komisyon ve kurullarla birlikte odamızı, Düzce'yi geliştirecek projelere imza atılabileceğini de sözlerine ekledi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:16 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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