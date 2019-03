Kadın Girişimciler, Ekonomiye, Sosyal Kalkınmaya da Katkı Sağlıyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınların gelirlerinin yüzde 90'ını ailelerine, ekonomiye, eğitime harcadıkları görülmüş. Dolayısıyla kadın girişimcinin ve ihracatçısının artmasıyla ülke ekonomisi, sosyal kalkınma ve dengeye de katkı sağlanmış oluyor." dedi.



Antalya'daki temasları kapsamında kentteki bir otelde ihracatçı kadın girişimcilerle bir araya gelen Pekcan, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Bu yıl BM'nin Dünya Kadınlar Günü ile ilgili temasının "Eşit düşün zekice geliştir ve değişim için yenilik" yap olarak belirlendiğini hatırlatan Pekcan, BM'de eşitliğin yolunun inovasyondan geçtiğinin söylendiğini ifade etti.



Pekcan, bakanlık olarak girişimci kadınların yanında olduklarını bildirdi.



Genç girişimcilere ve kadınlara öncelik vermek zorunda olduklarını dile getiren Pekcan, "Daha çok teknoloji, yenilikçi projeler üretmeliyiz. Firmalarda genelde mühendis, bilişimci, yazılımcı, grafiker, tasarımcı olarak genç kızlarımız ve kadınlarımız da çalışıyor. Bunları yönlendirmemiz, kaynaklarımızı doğru kullanmamız gerekiyor. Hem kadınlara toplumda hak ettikleri yeri vermek için hem de Türkiye için daha fazla kadın girişimcimize ihtiyacımız var." diye konuştu.



Türkiye'de kadın girişimci oranının son 10 yılda yüzde 23'lerden yüzde 34'lere çıktığına işaret eden Pekcan, şöyle konuştu:



"Gerçekten son 10 yılda çok hızlı bir ivme ama hala OECD ortalaması yüzde 51,3. Bunun çok gerisinde. Bunu bir şans olarak görüyorum demek ki kullanılmamış yüzde 15-20'lik bir potansiyelimiz var. Erkeklerin iş hayatına katılma oranı da yüzde 72 seviyesinde. Ama bununla beraber 130 bin kadın girişimcimiz, 820 bin civarında kendi işini yapan kadın girişimcimiz var. 953 bin de kadın yöneticimiz var. Kadınların karar verici pozisyonlarda çalıştığı şirketlerde, şirketlerin karlılığı, verimliği daha yüksek. Zengin Kuzey Avrupa ülkelerine baktığınız zaman da kadının iş hayatına katılma oranlarının yüzde 60, 70'lere vardığını görüyorsunuz. Yani iş hayatındaki kadın sayısı arttıkça milli gelir oranı da doğru orantılı olarak artıyor."



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de kadınlara yönelik çalışmalar yapıldığına değinen Pekcan, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimci Daire Başkanlığı kurduklarını hatırlattı.



Kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini anlatacaklarını ifade eden Pekcan, "İhracat destekleri konusunda kadın ve genç girişimcileri, ne kadar daha fazla pay alabilecekleri, bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendireceğiz. Kadınlarımızın başarılı olacağı sektörlere onları yönlendirmeye çalışacağız." dedi.



"Her türlü desteği vermeye hazırız"



Kadınlardan gelen her türlü talep ve öneriye açık olduklarına işaret eden Pekcan, şöyle devam etti:



"Ayrıca kadın sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde uluslararası pazara açılma ve pazarda rekabet edebilmek için bir UR-GE projesi başlatmış bulunuyoruz. Bu doğrultuda bakanlığımız olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Dün bir müjde paylaştık, tüm kadınlarımızla. Şirketlerin hisselerinin yüzde 51'i kadınlarda olan firmalarımıza ihracat finansman desteği sağlayacağız. Bunun için Türk Eximbank 200 milyon dolar ve artı 100 milyon lira kredi ayırmış durumda. Biz hazırız, siz hazır mısınız? Kadınların gelirlerinin yüzde 90'ını ailelerine, ekonomiye, eğitime harcadıkları görülmüş. Dolayısıyla kadın girişimcinin ve ihracatçısının artmasıyla ülke ekonomisi, sosyal kalkınma ve dengeye de katkı sağlanmış oluyor."



Bakan Pekcan, şirket kurmanın artık çok kolay olduğunu, il müdürlüklerine başvurulabileceğini sözlerine ekledi.

