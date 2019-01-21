Kadın girişimciler ‘kadınsan yaparsın’ dedi
1 saat önce
Bursalı kadın girişimciler, Gazeteci-Yazar Tuba İlze'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Kadınsan Yaparsın Buluşmaları'nın 53'üncüsünde bir araya geldi.
Bursalı kadın girişimciler, Gazeteci-Yazar Tuba İlze'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Kadınsan Yaparsın Buluşmaları'nın 53'üncüsünde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:30
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