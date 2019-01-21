Son Dakika Haberleri: Kadın girişimciler ‘kadınsan yaparsın’ dedi

Kadın girişimciler ‘kadınsan yaparsın’ dedi

1 saat önce

Bursalı kadın girişimciler, Gazeteci-Yazar Tuba İlze'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Kadınsan Yaparsın Buluşmaları'nın 53'üncüsünde bir araya geldi.

Kadın girişimciler ‘kadınsan yaparsın’ dedi, System.String[]
Bursalı kadın girişimciler, Gazeteci-Yazar Tuba İlze'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Kadınsan Yaparsın Buluşmaları'nın 53'üncüsünde bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:30 

Tuba İlze, Ekonomi
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