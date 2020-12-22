Kadın girişimciler kooperatif kurdu - Son Dakika

Kadın girişimciler kooperatif kurdu

22.12.2020 09:12
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Erzurum'da kadın girişimciler kooperatif kurdu.

Erzurum'da kadın girişimciler kooperatif kurdu.

İPEKYOLU Kadın Girişimi ve Üretim İşletmesi Kooperatifi Başkanı Suna Alim, birlikten güç doğar ifadesi ile Kooperatifi kurduklarını belirterek, "Kooperatifimizin amacı Toplumsal cinsiyetin eşitliği temelinde kadınlarımız hayatın her alanında aktif etkin katılımını önemsiyoruz. Kadın maalesef ekonomide ve sosyal hayatta hala hayal ettiğimiz konumda değil. Bu alanda hala yapılacak çok şey atılacak çok adım olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kadın emeği ve kadın disiplini olduğu zaman, kooperatifin daha fazla başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Alim, "Bu anlamda kadınların ticari işbirliğini geliştirmek, kurumsal dayanışmasını teşvik etmek amacıyla kadın kooperatifçiliğini önemsiyoruz. Sürdürebilirlik kalkınmayı ve bölgeler arası eşitsizliği azaltmak amacı ile toplumun yarısını oluşturan kadınların iş dünyasında daha etkin yer almalarının önü açılması içi tüm kadınlarımız ile birlikte büyük bir çaba ve tüm özverimizle çalışarak Erzurum'da bir hikaye yazmak istiyoruz" diye konuştu.

Kooperatifçiliğin yedi ilkesinden birisinin toplumsal sorumluluk olduğunu dile getiren Alim, "Toplumu, doğayı ve çevremizi ilgilendiren her şey bizi ilgilendiriyor. İlimizin tüm müşterekleri bizim de sorunumuzdur. Biz üreten kadınlar olarak yan yana gelerek hem kedimizin hem çevremizin birbirimizin yaşamına ipeksi bir dokunuşla, değiştirmek istiyoruz. Bu anlamda Üretim başta olmak üzere eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında Erzurum'daki kadınlarımızın ile birlikte ekonomik ve sosyal statülerini yükseltmeyi hedefledik ve ilk eylem planını başardığımıza inanarak ilimiz ve bölgemiz açısından birçok eylem planı hazırladık. Bunların başında Proje aşamasında olan İstiridye mantarı, Erzurum Sucuğumuz ile birlikte bilenin aksine turşuya sanat katarak Çor tutu ve muşmula Turşusu sofralara görsel şöleni de sunmayı amaçlayarak, Erzurum'a özgü Oltu taşını ön plana çıkartacak el işi sanatları, Amigorumi Bebekler ve Hınıs fasulyesi ile başlamış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Kooperatifte; Nefise Kıyıcı Arge sorumlusu, Sibel Kars Genel Sekreter, Kübra Atıcı Basın ve Halkla ilişkiler, Aynur Alim Genel Koordinatör, Sema Çoşkun Satış ve Pazarlama ve Hilal Çodur Proje Danışmanı olarak görev aldı. - ERZURUM

Kadın girişimciler kooperatif kurdu

Kooperatif, Erzurum, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadın girişimciler kooperatif kurdu - Son Dakika


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