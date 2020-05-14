Kadın girişimciler koronavirüs deneyimlerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kadın girişimciler koronavirüs deneyimlerini anlattı - Son Dakika Ekonomi

Kadın girişimciler koronavirüs deneyimlerini anlattı

6 saat önce

Kadın girişimciler, koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları deneyimlerini birbirine aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak için düzenlenen video konferansla bir araya geldi.

Kadın girişimciler koronavirüs deneyimlerini anlattı, System.String[]

Kadın girişimciler, koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları deneyimlerini birbirine aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak için düzenlenen video konferansla bir araya geldi. Birbirinden güç alan girişimci kadınlar, dayanışma içerisinde bu süreci atlatacaklarını vurguladı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Boyner Grup iş birliği ve Bank of America Merrill Lynch'in finansal desteğiyle gerçekleştirilen 'İYİ İŞLER: Tedarik Zincirlerinde Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın 2018 ve 2019 yılı katılımcısı kadın girişimciler, video konferansla bir araya gelerek pandemi dönemindeki deneyimlerini paylaştı. Buluşmaya KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİDER Kurucu Üyesi Ümit Boyner ile Morhipo ve boyner.com.tr Genel Müdürü Barış Akyürek de katıldı.

Moderatörlüğünü KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Alev Akın'ın yürüttüğü buluşmada, 2018 ve 2019 yıllarında programa katılarak bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme desteğine layık bulunan girişimciler, zorlu pandemi sürecindeki deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları anlattı. Kadın girişimciler görüşmede birbirleriyle dayanışma olanaklarını da konuşarak fikir alışverişi yaptı.

EMİNE ERDEM: BAŞARININ ANAHTARI TEKNOLOJİNİN ELİNDE

KAGİDER Başkanı Emine Erdem yaptığı konuşmada, teknolojinin fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici katkısının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: "Kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir öneme sahip olacak. Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde, gelecekteki benzer krizlere karşı ekonominin direnci de güçlenecektir" diye konuştu.

Erdem, "Sadece Türkiye'nin değil bütün ülkelerin COVID-19 krizini atlatmaları ve yeniden kalkınma yoluna girmeleri, bu sürece herkesi eşit şekilde dahil etmekle mümkün olacak. Başarının anahtarı ise artık teknolojinin elinde. Üstelik teknolojinin iş dünyasındaki fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici, koşulları biraz daha eşitleyici bir katkısı da olacak.  Bu sebeple önümüzdeki dönemde girişimci kadınların teknolojiden çok daha fazla yararlanmalarının önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.

ÜMİT BOYNER: KADINLAR VE KADIN GİRİŞİMCİLER GÜÇLENDİKÇE EKONOMİ İYİLEŞECEK VE ÜLKE OLARAK GÜÇLENECEĞİZ

Ümit Boyner ise konuşmasında, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini bir eşitlik ve demokratik haklar meselesi olarak görüyoruz. Değerlerimiz ya da bugüne kadarki doğrularımız kriz, pandemi ya da ekonomik daralma dönemlerinde 'ilk vazgeçilecek' değil 'ilk sahiplenilecek' kavramlar. Eski ya da yeni 'normal' ayırt etmeksizin, biliyoruz ki kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz" dedi.


Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Ümit Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:52 Kaynak: DHA


Son Dakika

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak 6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
16 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 16 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 19:28:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın girişimciler koronavirüs deneyimlerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]