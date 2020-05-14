Kadın girişimciler koronavirüs deneyimlerini anlattı

Kadın girişimciler, koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları deneyimlerini birbirine aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak için düzenlenen video konferansla bir araya geldi. Birbirinden güç alan girişimci kadınlar, dayanışma içerisinde bu süreci atlatacaklarını vurguladı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Boyner Grup iş birliği ve Bank of America Merrill Lynch'in finansal desteğiyle gerçekleştirilen 'İYİ İŞLER: Tedarik Zincirlerinde Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'nın 2018 ve 2019 yılı katılımcısı kadın girişimciler, video konferansla bir araya gelerek pandemi dönemindeki deneyimlerini paylaştı. Buluşmaya KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİDER Kurucu Üyesi Ümit Boyner ile Morhipo ve boyner.com.tr Genel Müdürü Barış Akyürek de katıldı.

Moderatörlüğünü KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Alev Akın'ın yürüttüğü buluşmada, 2018 ve 2019 yıllarında programa katılarak bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme desteğine layık bulunan girişimciler, zorlu pandemi sürecindeki deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları anlattı. Kadın girişimciler görüşmede birbirleriyle dayanışma olanaklarını da konuşarak fikir alışverişi yaptı.

EMİNE ERDEM: BAŞARININ ANAHTARI TEKNOLOJİNİN ELİNDE

KAGİDER Başkanı Emine Erdem yaptığı konuşmada, teknolojinin fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici katkısının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: "Kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir öneme sahip olacak. Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde, gelecekteki benzer krizlere karşı ekonominin direnci de güçlenecektir" diye konuştu.

Erdem, "Sadece Türkiye'nin değil bütün ülkelerin COVID-19 krizini atlatmaları ve yeniden kalkınma yoluna girmeleri, bu sürece herkesi eşit şekilde dahil etmekle mümkün olacak. Başarının anahtarı ise artık teknolojinin elinde. Üstelik teknolojinin iş dünyasındaki fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici, koşulları biraz daha eşitleyici bir katkısı da olacak. Bu sebeple önümüzdeki dönemde girişimci kadınların teknolojiden çok daha fazla yararlanmalarının önemi çok büyük" ifadelerini kullandı.

ÜMİT BOYNER: KADINLAR VE KADIN GİRİŞİMCİLER GÜÇLENDİKÇE EKONOMİ İYİLEŞECEK VE ÜLKE OLARAK GÜÇLENECEĞİZ

Ümit Boyner ise konuşmasında, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini bir eşitlik ve demokratik haklar meselesi olarak görüyoruz. Değerlerimiz ya da bugüne kadarki doğrularımız kriz, pandemi ya da ekonomik daralma dönemlerinde 'ilk vazgeçilecek' değil 'ilk sahiplenilecek' kavramlar. Eski ya da yeni 'normal' ayırt etmeksizin, biliyoruz ki kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz" dedi.