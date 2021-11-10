Üye Girişi
Kadın girişimciler KOSGEB desteği ile Rize'nin ilk karton bardak atölyesini kurdu - Son Dakika

Kadın girişimciler KOSGEB desteği ile Rize'nin ilk karton bardak atölyesini kurdu

10.11.2021 12:01
Kadın girişimciler KOSGEB desteği ile Rize'nin ilk karton bardak atölyesini kurdu

Rize'de yaşayan Elmas Birinci ve Gülhanım Delihasan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldıkları hibe krediyle kentin ilk karton bardak üretim atölyesini kurdu.

Rize'de yaşayan Elmas Birinci ve Gülhanım Delihasan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldıkları hibe krediyle kentin ilk karton bardak üretim atölyesini kurdu.

Üç çocuk annesi 39 yaşındaki Elmas Birinci, KOSGEB tarafından organize edilen girişimcilik kursunu tamamlayarak 100 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Elmas Birinci ve Türkiye Çay Demleme Şampiyonu da olan arkadaşı Gülhanım Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bardak kullanma alışkanlığının değişmesini de göz önünde bulundurarak kağıt bardak üretim atölyesini açmaya karar verdi.

Girişimci iki kadın, KOSGEB'den hibe desteğinin yanı sıra düşük faizli kredi desteği de alarak harekete geçti. Birinci ve Delihasan, iki makine satın alarak sanayi sitesinde Rize'nin ilk karton bardak işleme atölyesini faaliyete geçirdi.

Özellikle çay sektörünün ilgi gösterdiği tesiste, günlük yaklaşık 100 bin karton bardak üretiliyor.

"İşler çok güzel gidiyor"

Elmas Birinci, AA muhabirine, yıllardır üretim yapmak istediğini söyledi.

Salgın sürecinde imalatın öneminin ortaya çıktığını belirten Birinci, 4 aylık araştırma sürecinin ardından bu işi yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Sermaye konusunda sıkıntıları olduğunu anlatan Birinci, "KOSGEB'den bize çok yardımcı oldular. Sürekli hayalimde imalat olduğu için sertifikayı almıştım. Süresi geçtiği için pes etmeden tekrar aldım." dedi.

Birinci, projenin ilgili kurul tarafından onaylandığını ve çok iyi miktarda hibe desteği almaya hak kazandığını vurgulayarak, "Hibe desteğinin ardından KOSGEB destekli 70 bin liralık kredi aldık. Halk Bankasından kadın girişimcilere verilen 40 bin liralık krediyi de kullandık." diye konuştu.

Çok mutlu olduklarının altını çizen Birinci, "İşler çok güzel gidiyor. 'Sanayi sektöründe varız.' dedik." ifadelerini kullandı.

Birinci, yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını dile getirerek, "Saatte 3 bin bardak üretiyoruz. Makinelerden günlük 100 bin bardak çıkarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çay fabrikalarından yoğun talep var"

Gülhanım Delihasan da Rize Ticaret Borsası ve Rize Belediyesince Yaz Sporları ve Şenlikleri kapsamında 2018 yılında düzenlenen "Çay Demleme ve Sunum Yarışması"nda birinci olduğunu anlattı.

İki kadın girişimci olarak yapacakları proje üzerine çok düşündüklerini belirten üç çocuk annesi Delihasan (39), salgının bazı alışkanlıkları değiştirmesini dikkate aldıklarını aktardı.

Delihasan, karton bardak tüketiminin salgın döneminde arttığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Önceden ince belli çay bardağı çok kullanılıyordu. Şimdi hijyenik açıdan karton bardak çok kullanılıyor. Bunun pazar araştırmasını yapınca bölgede hiç üretilmediğini gördük. Şehrimizde ilk kez üreten biz olduk ve bugün iki bayan olarak buradayız. Sanayiye girip üretim yapmak gerçekten gurur verici."

Pazar bulmakta zorlanmadıklarını ifade eden Delihasan, "Çay fabrikalarından yoğun talep var. Herkes kendi markasının tanıtımını yapmak istiyor. Aklımıza gelmeyen reklam fikirleri var. Özel çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite kantinlerde markalaşma adına çalışmalar var. Çok yoğun çalışıyoruz. Çay fabrikaları ile birebir çalışıyoruz. Pazar payımız çok yüksek." dedi.

Delihasan, şu an için atölyede bir kişiyi istihdam edebildiklerini, ilerleyen dönemde bu sayısı artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye, Kredi, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın girişimciler KOSGEB desteği ile Rize'nin ilk karton bardak atölyesini kurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır 11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Ticaret Bakanlığı'ndan 11:54 Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi 11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor 09:49 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz 09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

Son Dakika Haberleri
12:08 Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır
11:53 Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi
11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti
11:35 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021
11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu
11:19 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı
Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı         
12:08
Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi         
11:54
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti         
11:39
Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı         
11:20
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu         
09:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı         
09:18
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 12:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın girişimciler KOSGEB desteği ile Rize'nin ilk karton bardak atölyesini kurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement