- Kadın girişimciler, kurdukları kooperatifle siparişlere yetişemiyor

Kadın girişimcilerden kış hazırlığı için hummalı çalışma

Organik salçalar için kollar sıvandı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir araya gelen kadın girişimciler, kurdukları kooperatif ile organik salça ve kurutmalık üretimi yapıyor. Kısa süre önce üretime başlayan kadın girişimciler, şu sıralar siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Fırsat verildiği takdirde başarılı olacaklarını her fırsatta gösteren kadın girişimciliğinin son başarı örneği Malatya'da yaşanıyor. Akçadağ ilçesinde bir araya gelen 7 kadın girişimci 'Kadın Girişimciliği ve İşletme Kooperatifi' kurarak hem ev ekonomilerine katkı sunuyorlar hem de tüketicilere tamamen organik ürünler sunmaya çalışıyorlar.

Başkanlığını Ayşe Uzun Kayış'ın üstlendiği kadın girişimciliği kooperatifi ile ilçede üretilen organik salça ve kurutmalık başta olmak üzere ürünler tüketiciye sunuluyor. Şu sıralar organik domates salçası yapımı için hummalı bir çalışma yürüten kadın girişimciler, hiçbir kimyasal ürünün kullanılmadığı organik ürünlerini kooperatif vasıtasıyla il dışında bulunan tüketiciye satıyor.

Kooperatif Başkanı Ayşe Uzun Kayış, özellikle kırsaldaki kadınların ürettiği ürünleri kooperatif olarak üreticiden tüketiciye ulaştırmak amacıyla kurulduklarını söyledi. Kısa sürede büyük ilgi gördüklerini ifade eden Kayış, "Çokta ihtiyaç varmış bunu gördük. Bizlere destek veren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda oldu, bunu bilmek de bizlere güç veriyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çok kısa sürede kurulmalarına rağmen siparişlere yetişemediklerini söyleyen Kayış, il dışından arayan tüketicilere kargo ile organik ürünleri gönderdiklerini söyledi.

Bu yıl ilk yılları olduklarını ifade eden Kooperatif Başkanı Kayış, önümüzdeki yıl daha programlı bir şekilde üretime geçeceklerini ve bu şekilde işlerinin de büyüyeceğini belirtti.

Kadın girişimciler de, büyüklerinden gördükleri yöntem ile yıllardır organik olarak salça, kurutmalık türü üretim yaptıklarını söyleyerek, kurulan kooperatif ile birlikte de artık pazar sıkıntısı yaşamadıklarını söylediler.