Son Dakika Haberleri: Kadın Girişimciler Kurulu'ndan Ttso'ya Ziyaret

Kadın Girişimciler Kurulu'ndan Ttso'ya Ziyaret

15 dakika önce

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Nurcan Göç ve beraberindeki üyeler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

Kadın Girişimciler Kurulu'ndan Ttso'ya Ziyaret, System.String[]
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Nurcan Göç ve beraberindeki üyeler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

Göç ve beraberindekiler, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir süre görüştü.

Eren, burada yaptığı konuşmada, Göç ve beraberindekilere başarı temennisinde bulunarak, yapılacak çalışmalara her zaman destek olacağını anlattı.

Hacısalihoğlu da kadınların ekonomiye katılmasının önemine dikkati çekerek, "Odamız tarafından açılan girişimcilik kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kadın Girişimciler Kurulumuzun da yapacağı çalışmalarla kadınların çalışma hayatına katılım oranını artıracağına inanıyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Trabzon, Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Güncel
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