Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı -Pekcan
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Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'nda konuştu.
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