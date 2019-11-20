Son Dakika Haberleri: Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı -Pekcan
Son Dakika Güncel Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı -Pekcan - Son Dakika

Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı -Pekcan

6 saat önce

Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı -Pekcan

Ruhsar Pekcan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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