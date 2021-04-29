Kadın girişimciler: " Mali destek şart " - Son Dakika

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz 1. Bölge Temsilcisi Serap Kocaoğlu, "Salgının başından bu yana devam eden sektör sıkıntıları, uygulanan tedbirler kapanmalar esnafın gelir kaybı ve paralelinde istihdam kaybı ile artan işsizlik toplumsal travmaya dönüşmüştür." dedi.

Serap Kocaoğlu, 17 günlük tam kapanma kararıyla ilgili yaptığı açıklamada sağlık için tam kapanma mecburiyeti kadar bu dönemde sağlanması gereken devlet desteğinin de mecburi olduğunu söyledi. Salgınla mücadelede tam kapanmaya yönelik yeni alınan tedbir kararlarının sonraki sürece olumlu yansımasının en büyük dilekleri olduğunu söyleyen Kocaoğlu " Sağlığımız için, tablodaki vaka sayılarındaki artışını önlemek ve günlük ölüm sayılarını azaltmak için, sağlık çalışanlarının yükünü azaltmak için, ekonomik sosyal hayatın normale dönmesi için, bu mücadelede toplumsal başarı için, bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmemizin önemini salgının geldiği içinden çıkılmaz durum bir kez daha gösterdi. Mesafe, maske, hijyen ve tedbir kurallarına uyum hassasiyeti göstermemiz çok önemli." dedi - ANTALYA