Kadın Girişimciler Merkezi kurulacak - Son Dakika

Kadın Girişimciler Merkezi kurulacak

18.02.2021 12:53
Kadın Girişimciler Merkezi kurulacak, System.String[]

İzmit Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını ve ekonomik anlamda güçlendirilmesini hedefleyen Kadın Girişimciler Merkezi projesini hayata geçirecek.

İzmit Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını ve ekonomik anlamda güçlendirilmesini hedefleyen Kadın Girişimciler Merkezi projesini hayata geçirecek.

Kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanan Kadın Girişimciler Merkezi ile kadınların yeni iş fikirlerine mentorluk ve danışmanlık, kadın girişimciliğinin gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak, kadınlara çeşitli ekonomik destekler sunularak kadın girişimciliğinin teşvik edilmesini sağlamak, kadınlara sosyal ve hukuksal destek sunmak gibi önemli imkanlar tanınması hedefleniyor. Proje kapsamında kadınlara işletmelerini geliştirmek amacıyla ortak ofis hizmeti, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim desteği ve teknik destek hizmetlerinin tek elden yürütülmesi gibi imkanlar sağlanacak.

Kadınlar ekonomik olarak desteklenecek

Projenin kadınlara olan desteği oldukça geniş kapsamlı tutulurken, girişimci olmaya teşvik eden altyapı, eğitim, danışmanlık ve pazarlama desteği sağlanacak. Ayrıca evde üretim yaparak geçimini sağlayan kadınlar için katma değeri yüksek ürünler üretebilecekleri atölyeler açılarak, kadınlar ekonomik olarak desteklenecek. Bu merkezle birlikte kadınların iş fikirleri nitelikli hale getirilecek.

Merkezde etüt de olacak

Kadın Girişimciler Merkezi'nde çocukların sınavlara hazırlanabileceği bir etüt sınıfı da yer alacak. Çocuklar burada alanında uzman eğitimcilerle derslerine çalışabilecek. Bunun yanı sıra çocukların okuma alışkanlığını geliştirebileceği ve önemli içeriklere ulaşabileceği kütüphanede yer alacak. Kadın Girişimciler Merkezi içerisinde cam sanat atölyesi, seramik atölyesi, çini atölyesi, mum-sabun-tokat baskı atölyeleri, deri atölyesi, makrome atölyesi, filografi atölyesi, sepet atölyesi, su kabağı atölyesi, keçe atölyesi, nakış atölyesi, diyetisyen hizmeti, psikolog hizmeti, gebe eğitim sınıfı, spor salonu ve Kadın Girişimciler Merkezine gelen çocuklu kadınlar için oyun salonu hizmeti sunulacak. - KOCAELİ

Kadın Girişimciler Merkezi kurulacak

İzmit Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler Merkezi kurulacak - Son Dakika Ekonomi


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