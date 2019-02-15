Kadın Girişimciler Mikrokredi İle Hayat Buluyor

Sarıyer Belediyesi'nin girişimci kadınlara destek olmak için kurduğu Mikrokredi Merkezi, kadınların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Merkez'den destek alarak kendi işini kuran kadın girişimciler, emeklerinin karşılığını almaktan büyük keyif alıyor. '14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle düzenlenen 'Hayat Sevince Güzel' isimli kermeste buluşan Sarıyerli kadınlar, ürettikleri ürünleri satışa çıkarmanın haklı gururunu yaşıyor. Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleşen sergide, birbirinden güzel takı ve süs eşyaları sergileniyor.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

Mikrokredi kullanan kadınlar Sarıyer Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Mikrokrediyi tüm kadınlara öneren Zerrin Atakan, "Emekli olduktan sonra kurslara katılıp aldığım eğitimle mikrokrediye atıldım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok zevkli bir iş. Bu kermesler olduğu ve ürünlerimiz satıldığı zaman çok mutlu oluyoruz" dedi.

KURSİYERDİM, ATÖLYE AÇTIM

Sarıyer Belediyesi'nin ahşap boyama kurslarına devam ederken mikrokrediyle tanışan Sedef Gürbüzoğlu, "Bu kurslar benim yeteneklerimi keşfetmemi sağladı. Sonra bunu bir iş haline getirmek istedim. Mikrokrediden aldığım desteklerle önce evimde çalışmaya başladım. Sonra işimi geliştirerek bir atölye açtım. İki yıldır çalışmalarıma devam ediyorum" diyerek mikrokredinin hayatında yarattığı değişimleri anlattı.

HAYATIM DEĞİŞTİ

63 yaşındaki kadın girişimci Nilüfer Akalın ise projeyle hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Akalın, "8 yıldır Sarıyer Belediyesi'nin kurslarına gidiyorum. Üretmeye başladım, maddi kazanç sağladım. Sarıyer Belediyesi'nin açtığı kağıt rölyef ve cam boyama kurslara gidiyordum. Kullanan arkadaşlarım bana mikrokrediyi önerdi. Bende başvurdum. Annem öldükten sonra psikolojim bozulmadıysa tek sebebi bu çalışmalardır. Bunları yaparken her şeyi unutuyorum. Sıfırdan başladım ve şimdi para kazanıyorum" dedi.