Kadın girişimciler öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileriyle Gaziantepli başarılı kadın girişimcileri bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı, kentteki 4 üniversiteyle iş birliğinde geliştirilen İnovasyon Kulübü çalışmaları kapsamında panel düzenledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, girişimcilik ve pazar anlayışının değiştiğine değinerek, kadınların iş dünyasında üst sıralara tırmandığına dikkati çekti.

Kadınların ürettiğini ve bunun da desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız girişimci ve bunu desteklemek hepimizin görevi. Yıllık 750 bin kişi istihdam edilmesi gerekiyor. Bu ihtiyacı kapatmak, cari açığı azaltmak için girişimci olmak zorundayız. Siz gençlerin bu konuda eğitiminizin herhangi bir aşamasında stajyer olarak çalışmalı, iş dünyasını tanımalı, hazırlanan bunun gibi panellere katılmalısınız. Girişimcilik örneklerini incelemeniz gerekiyor. Kısa vadede birçok başarısızlık olabilir ama uzun vadede başarıyı muhakkak yakalayacaksınız."

Arslan'ın moderatörlüğünde devam eden panelde, katılımcılar, iş dünyasına giriş hikayelerini anlatarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.