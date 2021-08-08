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Kadın girişimciler önce hayal etti, sonra hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Kadın girişimciler önce hayal etti, sonra hayallerini gerçekleştirdi

08.08.2021 00:57
Kadın girişimciler önce hayal etti, sonra hayallerini gerçekleştirdi, System.String[]

Batman'da yaşayan Meral ve Seher Mehmetoğulları isimli kuzenler 15 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra hayal etikleri iş yerini kurdu.

Batman'da yaşayan Meral ve Seher Mehmetoğulları isimli kuzenler 15 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra hayal etikleri iş yerini kurdu.

Uzun yılar tekstil sektöründe çalışan Meral ve Seher Mehmetoğulları hayal ettikleri tasarım moda atölyesi iş yerini kurdu. Kadınların iş dünyasındaki önemi ve gücüne değinen Meral Mehmetoğulları, kadınların kendilerine güvenmesini söyledi. Mehmetoğulları, "15 yıl boyunca tekstilde çalıştım. Tecrübe sahibiydim. Bir iş yeri açmak istedim. Daha önce de böyle bir düşüncem vardı. Amcamın kızıyla beraber iki ay boyunca çalıştık. Sonra düşündük, dedik ki neden bunu daha ileriye taşımayalım. Kafamızda böyle bir proje vardı. Bir ay içerisinde toparlandık. Kuzenimle bir araya gelip bu iş yerini açtık. Şal tasarımın daha ileriye taşımak için karar verdik inşallah daha da iyi olacak. Kadınlar kendilerine güvensin, yapamayacakları hiçbir şey yoktur yeter ki güvenelim kendimize" dedi.

"Kadınlar istedikleri her alanda başarı elde edebilirler"

Kadınların istedikleri her alanda başarı elde edebileceğini söyleyen ve açtıkları iş yeri konusunda ailelerinin kendilerine büyük destek verdiğini söyleyen Seher Mehmetoğulları ise "Ben bu işe başlamak istedim, dedim ki neden kendi iş yerimizi açmayalım. Kadınlar sonuçta istedikleri her şeyi yapabilirler. Kendi ayakları üstünde dursunlar. İnsan istediği zaman her şeyi yapabilir. Eğer insanın güveni varsa her türlü her şeyi yapar. Tamam, şu an pandemi dönemindeyiz ama kuzenime dedim ki böyle bir şey yapalım ne diyorsun. O da dedi ki sen varsan ben de varım. Sonuçta ikimiz de birbirimize güveniyoruz niye olmasın diye düşündük. Öyle bir yola çıktık. Çok şükür iki aydır açmışız. Biraz zor geçti ama çok şükür üstesinden kalktık ve başardık da herkes şaşırdı zaten duyduğu zaman, nasıl böyle bir anda bu işe kalkıştınız diye. Dedik çok şükür biz işimizi biliyoruz, niye yapmayalım. İleride daha çok şeyler yapmamız lazım. Ben istiyorum ki şube açalım. İnsanlara örnek olalım. Herkes bilsin ki kadınların gücü var. Bir insan isterse her türlü her şeyi yapar. Yani muhakkak zorluğu var ama sonuç itibariyle her şeyin bir zorluğu var sonuçta hiçbir şey kolay değil. Ailemiz bize destek çıkıyordu zaten. Kendi iş yerinizi açın diye. Madem siz ustasınız niye yapmıyorsunuz diye. Her zaman insan kendi işini yaptığı zaman daha güzel. İşi büyütürsünüz, millete işveren de olursunuz niye olmasın diye. Ailemiz bize destek olunca biz de hemen iş yeri açtık kuzenim Meral'le birlikte. ve iyi ki de açtık, bu işi biz büyütmek istiyoruz. Millete işveren olmak istiyoruz. Şubelerimizi büyütüp, büyükşehirlerde marka olmak istiyoruz. Herkes bunu yapsın ve becersin" diye konuştu. - BATMAN

Batman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimciler önce hayal etti, sonra hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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