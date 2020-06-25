Kadın girişimciler organizasyon yeteneğini internete taşıdı

Özel gün kutlamalarında birbirinden farklı konseptler tercih ediliyor, sıra organizasyona geldiğinde zorlu bir süreç başlıyor. Çözüm ise rehberlik hizmeti ve ürün teminini dijital ortama taşıyan kadın girişimcilerden geliyor.



Günümüzde her geçen gün artan ürün çeşitliliği, başta doğum günleri olmak üzere, nişan törenleri ve yeni doğan bebek kutlamaları gibi özel günlerde farklı konseptlerin oluşturulmasına imkan sağlıyor. Belirlenen konseptlere uygun ürünlerin temin edilmesi ise seçeneklerin fazla olması nedeniyle uzun soluklu bir pazar araştırması gerektiriyor. Farklı tedarikçilerden alınan ürünler de kimi zaman görsel açıdan uyumsuzluğa neden olabiliyor. Bu tablo karşısında harekete geçen Partiavm.com, kutlama ürünleri satan mağazalara ve ihtiyaç olabilecek ürünlere tek adresten ulaşılabilmesi için dijital bir çözüm sundu. Kadınların yer aldığı 20 kişilik ekipten oluşan girişim, kutlama ürünleri sektöründe kişiye özel mağazacılık anlayışını internete taşımayı amaçlıyor.



"Konsept doğum günleri için organizasyon şirketlerine gerek yok"



Girişimci kadınların hazırladığı Partiavm.com bünyesinde kişilerin özellikle doğum günü kutlamalarını kendilerinin organize edebilmesi için dijital ortamda hem rehberlik hizmeti verdiklerini hem de ürün desteği sağladıklarını belirten şirket yetkilisi Özlem Şener Mumcu, organizasyonlar için harcanan yüksek meblağların ve uzun vakitlerin geride bırakılabileceğine dikkat çekti.



Mumcu, "Günümüz teknolojisinde pek çok hizmet ve ürüne tek tıkla ulaşmak mümkünken sıra kutlamalara geldiğinde organizasyon şirketi bulmak için kapı kapı gezildiğini veya çeşitli mağazalara gidilerek ürünlerin teker teker temin edildiğini görüyoruz. Bunun önüne geçmek için dijital ortamlara taşınan butik mağaza deneyimini, kutlama ürünleri sektörüne de entegre ettik. Bu sayede tasarımından üretimine kadar tüm süreçlerini bünyemizde gerçekleştirdiğimiz tasarım tescilli ürünleri tek adresten sunuyor, sipariş öncesi ve sonrasına kadar ailelere destek oluyoruz." şeklinde konuştu.



"Kadın istihdamına da katkı sağlanıyor"



Ailelerin özel günlerini renklendirirken kadınlarına da parlak bir gelecek sunmayı amaçladıklarını belirten Özlem Şener Mumcu, "Bünyemizdeki çalışanların yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor. Özel dikim bebek ve çocuk kostümlerinden balon süslemelerine, el işçiliği ile hazırlanan hediyeliklerden çocuk doğum günü süslemelerine ve doğum öncesinden diş buğdayı süslerine kadar her şey, el işinde usta kadınların ve Trabzon çevresinde bu iş için bir araya gelen girişimci kadınların katılımıyla kurulan özel bir ekip tarafından hazırlanıyor. Kadınların desteğiyle 2013 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanından 50 bini aşkın ailenin özel gününde yanında olmuş bir girişim olarak, daha nice ailelerin kadınlarına istihdam sağlamayı kendimize borç biliyoruz." dedi. - TRABZON