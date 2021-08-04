Kadın girişimcilerden 'aşı' çağrısı - Son Dakika

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri, valilik tarafından başlatılan, "Haydi Samsun, Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

STSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu, Başkan Mihriban Akyüz başkanlığında bir araya geldi. Yapılan toplantıda, Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında hayata geçirilen, "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyasına tüm Samsunluların destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

"Rehavete kapılmamalıyız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, korona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artış göstermeye başladığını belirterek, aşı kampanyasına herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Samsun Valiliğinin koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan kampanyayı anlamlı ve bir o kadar da değerli bulduklarını belirten Mihriban Akyüz, "Samsunlular olarak bize de düşen, normalleşme süreci öncesi yaşanan kapanmaların yeniden olmaması için bu kampanyaya tam destek vermektir. Çin'den başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alarak adeta bir küresel hastalık haline gelen Covid-19 maalesef hayatımızı her yönüyle çok etkiledi. Covid-19'a karşı 1,5 yılı aşkın süredir çok ciddi bir mücadele veriliyor. Tüm dünyayı sarsan hastalık karşısında her ne olursa olsun 'bu iş bitti artık' diye rehavete kapılmamak lazım. Çünkü tekrar çok daha kötü senaryolarla karşı kaşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Hastalığa karşı en önemli silahın aşı olduğunu belirten Akyüz, "Samsun'un aşı tablosunda mavi renge ulaşması için aşı kaçınılmazdır. Geçirdiğimiz zor dönemi bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenmek. Aşının gücüne inanarak, aşımızı yaptırarak ve ayrıca, maske, sosyal mesafe, hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek, bu virüsün üstesinden geleceğimiz bir gerçek. İnşallah tüm tedbirlere uyarak, tekrar yakınlarımızla, dostlarımızla sımsıkı sarıldığımız, kucaklaştığımız eski günlere geri döneceğiz. Onun için diyoruz ki; Haydi Samsun aşıya" diye konuştu. - SAMSUN