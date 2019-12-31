Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika Ekonomi

Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde kurulan ve çalışmalarıyla bölgede adından övgüyle söz ettiren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) yöneticileri, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde kurulan ve çalışmalarıyla bölgede adından övgüyle söz ettiren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) yöneticileri, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.


Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO yöneticileri, yaptıkları açıklamada, "Türkiye Kadın kooperatifleri fuarına katılımımızın sağlanması ve kooperatife verdikleri desteklerden dolayı Emet belediye başkanı Hüseyin Doğan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdik" dediler.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın, EMKO Kooperatif üyelerinin ürünlerinin etkin tanıtım ve satış, pazarlama noktasında daima yanlarında olduğunu belirten üyeler, Başkan Doğan'a teşekkür ederek, yaptıkları çini vazoyu hediye ettiler. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıbrıs'ta toplu tecavüze uğradığını iddia eden İngiliz kadın 'yalan beyan'dan suçlu bulundu
Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı

Son Dakika Haberleri
16:06 Ford elektrikli aracı için sipariş almayı durdurdu - Son Dakika Ekonomi
16:06 Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi
15:59 TÜGİAD/Şohoğlu : Ekonomi açısından oldukça zor bir yıl geride kaldı - Son Dakika Ekonomi
15:57 KOBİDER/Özgenç: İmar affı ödemelerine ek süre verilsin barış bozulmasın - Son Dakika Ekonomi
15:57 Yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği sürüyor - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 16:23:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]