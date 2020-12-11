Kadın girişimcilerden destek talebi - Son Dakika

Kadın girişimcilerden destek talebi

11.12.2020 15:20
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TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz 1.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz 1. Bölge Temsilcisi Serap Kocaoğlu pandemi nedeniyle birçok işletmenin, kira, SGK prim, istihdam, vergi gibi sabit giderlerini karşılayamaz durumda olduğunu ve faaliyetlerini yürütememe noktasına geldiklerini bildirdi.

Faaliyetleri yasal düzenlemelerle kısıtlanan ve zor durumda olan işletmelerin sabit giderlerine yönelik desteklerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kocaoğlu şunları kaydetti; "Öncelikle sağlıklı günlere kavuşmamız için alınan önlemlerin olumlu sonuçlar yaratması ve en kısa zamanda pandeminin sağlığımız üzerindeki tehdidini geride bırakarak normale dönmek en büyük dileğimizdir. Mesafe, maske, hijyen kuralları hassasiyeti ile virüsün yayılmaması için bireysel sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece bu sağlık savaşında başarı sağlamış olacağız ve normale dönüş hızımızda bu başarı ile doğru orantılı ilerleyecektir. Sağlık krizini yönetmeye çalıştığımız bu zor süreçte salgının ekonomiye olumsuz etkileri de maalesef artarak devam ediyor ve her birimiz hizmet alanlarımızda sektörel ekonomik sıkıntıları yakinen hissediyoruz."

Kısıtlamalar sonucunda sektörel daralmaların yaşandığı bu süreçte esnafın kira, SGK prim, istihdam, vergi gibi sabit giderlerini karşılayamaz durumda olduğunu, kur farklarından doğan maliyet artışları işletmeleri faaliyetlerini yürütememe noktasına getirdiğini söyleyen Kocaoğlu, yaşanan bu sıkıntıların işletmelerin kapanmasına, gelir ve istihdam kaybı yaşanmasına neden olacağını söyledi. Türkiye'nin önündeki en büyük sorunlardan birisi olan işsizlikle birlikte sosyal sorunların da hızla artacağını kaydeden Kocaoğlu, " Bu tür bir sarmala girildiğinde çıkmak çok daha zor olacaktır. Bu süreçte işletmelerin sabit giderlerine yönelik desteklerin acilen somut olarak hayata geçirilmesi çarkların yavaş da olsa dönmeye devam etmesi için zorunlu hale gelmiştir. İşletmeler pandemi sürecinde gelir sağlayamadıkları için destek kredilerinin geri ödemelerinin yapılamaması da söz konusu olmuştur. Destek politikalarında kredi borçlandırması yerine işletme giderlerine yönelik iptal veya hibelerin gündeme alınması ve bu dönemde acilen hayata geçirilmesi ticari sürekliliğin sağlanması ve istihdam kaybının artmaması için büyük önem taşımaktadır. Pandeminin getirdiği ekonomik sorunların yansıması tüm girişimciler için bu süreci yönetmek adına içinden çıkılamaz bir durum haline dönüştürmüştür." dedi.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimcilerimiz adına yaptıkları anketler ve gelen talepler doğrultusunda sektörel ortak sorunların çözümüne yönelik destek beklentilerini ATSO ve TOBB aracılığı ile ilgili bakanlıklara ilettiklerini kaydeden Kocaoğlu, destek taleplerine dair sektörel beklentilerin acil eylem planları ile hayata geçirilmesinin önemini kadın girişimcilerimiz adına bir kez daha ifade ettiklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kadın girişimcilerden destek talebi

112 Acil, İstihdam, Antalya, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimcilerden destek talebi - Son Dakika Ekonomi


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