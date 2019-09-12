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Kadın girişimcilerden Düzce kültür evi atağı

1 saat önce

Düzce'nin zengin kültür mozaiğinin sergilenmesi amaçlanan Düzce Kültür Evi projesinin hayata geçmesinin ilk adımı olarak belirlenen "prototip ev" çalışma grubu TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz başkanlığında DTSO'da bir araya geldi.

Kadın girişimcilerden Düzce kültür evi atağı, System.String[]

Düzce'nin zengin kültür mozaiğinin sergilenmesi amaçlanan Düzce Kültür Evi projesinin hayata geçmesinin ilk adımı olarak belirlenen "prototip ev" çalışma grubu TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz başkanlığında DTSO'da bir araya geldi.


Prototip evin yapımında görev alacak olan ekibin ev ve içerik hakkında verdikleri bilgiler sonrasında katılımcılar, evin içerisinde ve mimarisinde olmasını bekledikleri konuları yapım ekibine aktardılar. Toplantının sonunda yapılacak olan prototip evin Ekim ayı içerisinde Antalya'da gerçekleştirecek olan Yörex Fuarında sergilenmesine karar verildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:23 Kaynak: İHA
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