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"Kadın girişimcilerden" Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a "köy pazarı" tepkisi - Son Dakika

"Kadın girişimcilerden" Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a "köy pazarı" tepkisi

02.06.2021 15:25

TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, köylü kadınların ürettikleri doğal ürünleri satışa sunduğu Kırsalın Köy Pazarı'nın açılmaması nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki gösterdi.

TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, köylü kadınların ürettikleri doğal ürünleri satışa sunduğu Kırsalın Köy Pazarı'nın açılmaması nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tepki gösterdi.

Aslan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen basın toplantısında, Gürkan'ı protesto ettiklerini söyledi.

Kırsalın Köy Pazarı'nın salgın nedeniyle 1 yıldır kapalı olduğunu belirten Aslan, "Böyle olması gerekiyordu ancak zaman içinde diğer pazarlar açıldı. Ama bize izin verilmedi. Sosyal demokrat Recep başkanımızı ziyaret ettim, kapısında bekledim. Bize 'düzenleme olduğunu ve pazarın açılacağını' söyledi. Bir sene bu şekilde gittim, geldim." diye konuştu.

En son ziyaret etmek istediğinde Gürkan'ın kendisiyle görüşmediğini savunan Aslan, şunları kaydetti:

"Belediyenin kapısında bir kadın olarak 54 dakika bekledim. Kırsalın Köy Pazarı'ndaki kadınlar için ve şahsım adına çok kırgınım, çok üzgünüm. Ey sosyal demokrat başkanım, böyle güzel Balkanlara mal olmuş bir projeyi neden katlettiniz, bu projeyi neden idam ettiniz? Recep Gürkan'a sesleniyorum, kadınlarımızı gördüğünde anamı özledim, anamı hatırlattınız dedin. Soruyorum başkana, bizi neden katlettin, emeğimizi niye aldın, emeğimizi niye çaldın. Sosyal demokratlar, beğenmediğiniz iktidar bugün gittikleri il ve ilçelerde kadınlara dokunuyor, binlerce kooperatif açıyor, binlerce insana iş, istihdam sağlıyor."

Edirne Valisi Ekrem Canalp'i pazarın açılması için ziyaret edeceklerini belirten Aslan, kendilerine destek veren KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Saadet Partisi ve İYİ Parti yöneticilerine teşekkür etti.

Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar götüreceklerini dile getiren Aslan, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, sosyal demokrat bir belediye başkanı göz nuru bir emeği nasıl idam etmiştir, elimizden proje alınmış ve çalınmıştır. Buradan sayın genel başkanıma sesleniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu mazlumun yanında, yoksulun yanında. Değerli başkanım sizi ziyaret etmek isteriz. Sosyal demokrat belediyeden, emeğimizi iade et." ifadelerini kullandı.

Kadın üreticilerden Nermin Çetin de köyünde ürettiği ekmek ve doğal ürünleri satarak evinin geçimini sağladığını anlattı.

Kırsalın Köy Pazarı'nın kapalı olması nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Çetin, "Pazarımız dağıldı diye tavuklarımı komşularıma dağıttım, yem alamıyorum. Pazarımızın açılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kırsalın Köy Pazarı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara vermişti.

Üretici Kadınlar Pazarı 10 Haziran'da açılacak

Konuya ilişkin Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle bir süredir hizmet vermeyen Üretici Kadınlar Pazarı ile yeni kurulacak Antika Pazarı, 10 Haziran Perşembe günü açılacak.

Üretici kadınlar ürünlerini bu pazarlarda satabilecek.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Belediye Meclis Üyesi Nuray Yılmaz Geldi, açılış öncesinde pazarın kurulacağı Cumartesi Pazaryeri'nde üretici kadınlarla bir araya geldi.

Tanrıkulu, doğru ve güzel şeylerin hep birlikte yapılacağını belirterek, "Tüm yapılacakları adım adım planladık. Pazaryerimizi güzelleştireceğiz. Çok güzel sürprizlerimiz var." ifadelerini kullanıldı.

Kadın girişimcilerden Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a köy pazarı tepkisi
Kadın girişimcilerden Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a köy pazarı tepkisi
Kadın girişimcilerden Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a köy pazarı tepkisi
Kadın girişimcilerden Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a köy pazarı tepkisi
Kadın girişimcilerden Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a köy pazarı tepkisi

Recep Gürkan, Türkiye, Marmara, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kadın girişimcilerden' Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 'köy pazarı' tepkisi - Son Dakika


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