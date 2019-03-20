Kadın Girişimcilerden "Kendi Hikayesini Yazanlar" Kitabı

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) üyesi beş kadın girişimci, deneyimlerini "Kendi Hikayesini Yazanlar" adlı kitapta anlatıyor.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) üyesi beş kadın girişimci, deneyimlerini "Kendi Hikayesini Yazanlar" adlı kitapta anlatıyor.



Kitapta, Gülsha Kozmetik Kurucusu & Genel Müdürü Gülşah Gürkan, Happy İnsan Kaynakları & Omuz Omuza Engelsiz İnsan Kaynakları Kurucusu & Genel Müdürü Özgül Topkan Koruyan, MPM Gıda Kurucusu Pelin Özer, EDT Saglık Kurucusu & Genel Müdürü Dilşad Çelebi ve Artisan Grup Kurucu & Genel Müdür Özge Yılmaz deneyimlerini okurlarla paylaşıyor.



Girişimciliği ve özellikle kadın girişimcileri desteklediklerini belirten GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, bu kitapla birlikte birçok genç girişimciye ilham olmayı amaçladıklarını söyledi ve ekledi:



"Kadınların iş hayatında daha çok bulunmaları ve en önemlisi girişimci olmalarını teşvik etmek istiyoruz. İşte bu kitaptaki feyz verici hikayelerin ışığı, özünde güçlü bir çağrıdır. Bu kitap, kadın diye ayrım yapılarak ortaya koyulmadı. Esasen kendisini giri¬şimci olarak tanımlayan herkes, cinsiyet bağımsız yerküreyi değiştirmeye çabalayanlardır. Bu açıdan tüm ka¬dın ve erkek girişimcilere keyifle okuyacakları bir rehber kitap sunuyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul

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