Kadın Girişimcilerden Vali Işık'a Ziyaret - Son Dakika

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Özeren ve beraberindeki heyeti kabul etti.

29 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleşen ve Ticaret İl Müdürü Adem Özcan'ın da katıldığı ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Özeren, kooperatifin kuruluş amacı ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, kadınlarımızın sosyal ve toplumsal hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, kadın üreticilerimizin sayısının artmasının ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını söyledi. Kadın girişimci sayısının her geçen gün daha da arttığını ifade eden Vali Işık, "Çalışarak ve üreterek ülke ekonomisine katma değer sağlayan kadın girişimcilerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

İlimiz ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı Karaman Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Özeren'e teşekkür eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, yönetim kurulu başkanı Özeren ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi. Karaman Valiliği/ BASIN