Son Dakika Haberleri: Kadın Girişimcilerden Vali Şentürk'e Ziyaret

Kadın Girişimcilerden Vali Şentürk'e Ziyaret

1 saat önce

Bilecik TSO Başkanı, İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyet Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Kadın Girişimcilerden Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
Bilecik TSO Başkanı, İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyet Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Şermin Kahraman, Genel Sekter Özgür Erdem, komite üyeleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Bilecik'teki kadın girişimciliğinin arttırılması için gereken faaliyetler istişare edildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:51 Kaynak: İHA
Keskin, CEO, Bilecik, Yaşam
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