Kadın girişimcilerden Vali Varol'a ziyaret
43 dakika önce
Amasya Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:28 Kaynak: AA
Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.
Varol, Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında atık malzemeler kullanılarak hazırlanan elbise ve aksesuarların sergilendiği "Kiraz
Çiçeği" defilesini düzenledikleri için kadın girişimcilere teşekkür etti.
Varol, defileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde uygulanan Sıfır Atık Projesi'ne de destek olunduğunu ifade etti.
Kadın girişimciler de Varol'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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