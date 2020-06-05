Kadın girişimcilere 6 bin metrekarelik sera - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ilçeye 6 bin metrekarelik fide üretim serası kurulacağını söyleyerek, "Tam otomasyon sistemli fide üretim serası bölgemizde ilk olacak" dedi.



Başkan Münür Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 6 bin metrekarelik fide üretim serası kuruyor. Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi kuruluşu kısa bir süre olmasına rağmen özellikle Tarım Kredi Kooperatifiyle kurduğu yöresel ürün üretim ve pazarlama ağıyla özellikle salça ve ayva lokumuyla marka değerini sağlamıştı. Yakında Osmaneli'nde de ilçe ilk mağazasını açacak. Kooperatifimiz sonrası bu ağı Bilecik'te büyük bir mağaza ile genişletmeyi planlıyor. Kadın Girişimciler Kooperatifimiz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın destekleriyle büyüme sürecini hızlandırdı" ifadelerini kullandı.



"Tam otomasyon sistemli fide üretim serası bölgemizde ilk olacak"



Kurulacak sera hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "6 bin metrekarelik fide üretim serası tam otomasyon sistemli bölgemizde ilk olacak. Yenilikçi uygulamalı sera ile bölgemizde kadın girişimcilere ekonomik fayda ve istihdam sağlarken, tarımsal üretimi de öne çekerek bölge üreticisine maksimum kar sağlayacaktır. Özellikle bayan çiftçilerimizin yoğun olduğu ilçemizde Kadın Girişimciler Kooperatifimiz seralarında yetiştirdiği fidelerle kadınlarımıza destek olarak seracılığın gelişmesine ve kadınlarımızın istihdam edilmesine,işlerinin sahibi olmalarına olanak sağlayacak" açıklamalarında bulundu. - BİLECİK