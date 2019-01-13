Kadın Girişimcilere Bilgilendirme Toplantısı
1 saat önce
Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ilçedeki kadın girişimciler için bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Malkara
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ilçedeki kadın girişimciler için bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Malkara TSO Meclis Başkanı Nurdan Güngör Altay
, Malkara TSO toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların ticari hayata ve KOBİ yönetimlerinde daha fazla yer almaları gerektiğini söyledi.
Altay, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "İlçemizde ve ülkemizde genç ve kadın girişimci sayısı her geçen gün artmaktadır. Kadın girişimcilerimizin ekonomiye katkıları artık hatırı sayılır şekildedir. Hükümette kadın ve genç girişimciler ekonomik destek paketleri sunmaktadır." dedi.
Kadın girişimcilerin iş konusu hakkında istek, şikayet ve ekonomik desteklerin konuşulduğu toplantıda Malkara TSO'nun faaliyette bulunduğu alanlar hakkında da sunum yapıldı.
Toplantıya, ilçede iş yeri sahibi olan kadın girişimciler ve Malkara TSO Başkanı Ümran Bilgin katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:21 Kaynak: AA
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