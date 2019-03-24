Kadın Girişimcilere Desteklemeler Anlatıldı

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği üyesi kadın girişimcilere desteklemelerle alakalı bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği üyesi kadın girişimcilere desteklemelerle alakalı bilgilendirme yapıldı.



Çalışmalarını her geçen gün titizlikle yürüten Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay ve dernek üyeleri, kadın girişimcilerin KOSGEB desteklenmeleri ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla program düzenlendi. Dernek binasında gerçekleştirilen bilgilendirme programına katılan KOSGEB Adıyaman İl Müdürü Eşref Çakar, burada KOSGEB çalışmalarından bahsetti. Müdür Çakar, girişimci kadınlara KOSGEB'in desteklerini anlatarak bilgiler verdi. Yapılan programla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Birsen Günay, kadın girişimcilerin kendi işinin patronu olmak ve aile bütçesine katkı sunmak adına KOSGEB başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanmak üzere girişimciliğe adım atmaları dahi başlı başına takdire şayan olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti

Kabinde Kıyafet Deneyen Kadını Görüntüleyen Sapığa Hapis Cezası

Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği

ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor