Kadın Girişimcilere Desteklemeler Anlatıldı
1 saat önce
Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği üyesi kadın girişimcilere desteklemelerle alakalı bilgilendirme yapıldı.
Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği üyesi kadın girişimcilere desteklemelerle alakalı bilgilendirme yapıldı.
Çalışmalarını her geçen gün titizlikle yürüten Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay ve dernek üyeleri, kadın girişimcilerin KOSGEB desteklenmeleri ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla program düzenlendi. Dernek binasında gerçekleştirilen bilgilendirme programına katılan KOSGEB Adıyaman İl Müdürü Eşref Çakar, burada KOSGEB çalışmalarından bahsetti. Müdür Çakar, girişimci kadınlara KOSGEB'in desteklerini anlatarak bilgiler verdi. Yapılan programla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Birsen Günay, kadın girişimcilerin kendi işinin patronu olmak ve aile bütçesine katkı sunmak adına KOSGEB başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanmak üzere girişimciliğe adım atmaları dahi başlı başına takdire şayan olduğunu söyledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:46 Kaynak: İHA
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