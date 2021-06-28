Kadın girişimcilere protokol desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kadın girişimciler tarafından kurulan 'Simav Eynal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne, ilçe protokolü ve eşleri ziyaret ederek destek verdi.

Simav'ın 4 Eylül mahallesi Atatürk caddesinde açılışı yapılan kooperatif, girişimci kadınların ürettikleri yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasını yapıyor.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayan kadın girişimcilerin, çalışmalarına önem verdiklerini ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yöresel lezzetlerin üretilmesi ve çevre ilçelerle illere tanıtılması hususunda, Belediye Başkanlığı olarak destek sağlayacaklarını belirtti.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, girişimci kadınlar tarafından ilçe ve aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurulan Simav Eynal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin hayırlı olmasını diledi.Simav Eynal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevim Kabak " Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve eşi Esin Halim'e, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve eşi Esin Biçer'e, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve eşi Tuğba Kulat'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yöresel lezzetlerimizin üretimi ve pazarlanması konusunda yaptığımızı istişare ve aldığımızı destekten çok memnun olduk. Hem ilçe ekonomisine hem de aile ekonomisine katkısı olacak bu çalışmalarımız, tüm kadın girişimcilerimize açık olacaktır" dedi. - KÜTAHYA