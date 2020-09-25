?Kadın girişimcilerimiz dünyada söz sahibi olmalı? - Son Dakika

?Kadın girişimcilerimiz dünyada söz sahibi olmalı?

' İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından hayata geçirilen 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu' kadın girişimcileri ihracata teşvik etmeye devam ediyor.

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' İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından hayata geçirilen 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu' kadın girişimcileri ihracata teşvik etmeye devam ediyor. 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu' hakkında açıklamalarda bulunan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 'Kadınlarımızın ihracat ailesine katılmalarını ve dünyada söz sahibi olmalarını istiyoruz' dedi.

İHBİR olarak girişimci kadınlarımıza her konuda destek olup ihracat yapmaları için yollarını açacağız diyen Başkan Haluk Okutur, 'Bizim hedefimiz ülkemizin ihracat rakamlarını artırmak. Pandemi sürecine rağmen Türkiye, tarım ürünlerinde ihracatta rekor kırarak, en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. 2019 Ağustos ayı ihracat rakamları 2020 Ağustos ayında yüzde 13.37 arttı. Zorlu sürece rağmen ihracat rakamlarımızı artırmaya ve yeni projelerle ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz' diye konuştu.'ÜLKEMİZİN İHRACAT RAKAMLARINI ARTIRACAĞIZ?İHBİR olarak hedeflerinin ihracat rakamlarını artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Haluk Okutur, 'Pandemiye rağmen 200 ülkeye ihracat yapar hale gelen birliğimiz geçtiğimiz yıla göre ihracatını da artırdı. Türkiye, tarım ürünlerinde ihracatta rekor kırarak, en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. 2019 Ağustos ayı ihracat rakamlarımızı 2020 Ağustos ayı rakamlarıyla karşılaştırdığımızda 13.37  artış olduğunu görüyoruz.  Zorlu sürece rağmen ihracat rakamlarımızı artırmaya ve yeni projelerle ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz' ifadelerinde bulundu.'HEDEFİMİZ İHRACATÇI KADIN SAYISINI ARTIRMAK?Başkan Okutur, kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla kurulan platformun detayları hakkında şöyle konuştu'Bilgi ve tecrübe alışverişi şeklinde organize edilen program kapsamında girişimci kadınlar zamanla söyleşiler ve eğitimlerle birlikte ihracat gerçekleştirmeye ve bu konuda uzmanlaşmaya başlayacaklar. İhracata İlham Veren Kadınlar projemizde amacımız Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın yönlendirmeleriyle, ihracatta kadın sayısını artırmak ve ülke ekonomisine değer kazandırmak. Bu süre içerisinde gördük ki yeterli kadın girişimcimiz yok. İHBİR olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Kadın girişimcilerin ihracata dahil olmalarını kolaylaştıracak bir platform kurduk. Bu platforma daha önce ihracat dünyasında başarılar elde etmiş kadın girişimcilerimizi de davet ettik. Geçtiğimiz aylar başlattığımız söyleşimiz oldukça ilgi gördü. Bundan sonra ihracat dünyasında kadın girişimci sayımız artacak ve dolayısıyla Türkiye'de kadın ihracatçı sayısı artarken ülke ihracatına da katkı sağlanacak.?'KADINLARIMIZIN EMEĞİNİ EKONOMİK BİR DEĞERE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ?Programa ilişkin bilgi veren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 'Kadın girişimcilerimize yol gösterecek bilgilendirme çalışmaları kapsamında, online söyleşimizin ilkini gerçekleştirdik Ekim ayında ikincisi ve ilerleyen dönemlerde de online eğitimler düzenleyeceğiz. Kadınlarımızın emeğini ekonomik bir değere dönüştürmek ve ihracatta önemli rol oynamalarını sağlamak adına, daha yolun başında olan başarılı kadınlarımızı profesyonel girişimci kadınlarımızla bir araya getiriyoruz' dedi.'KADIN GİRİŞİMCİLER DAHA ÇOK İNOVATİF ÜRÜNLERE YÖNELİYOR?

Gerçekleşen söyleşinin ardından çok başarılı kadın girişimcilerin olduğunu vurgulayan Başkan Okutur, 'Bizler için önemli olan kadın girişimcilerimizin ihracat yapabileceklerine inanmalarıydı. İlk söyleşimize katılan girişimci kadınlar, birbirleriyle tanışıp ticaret yapmaya başladı. Hepsinin ayrı bir başarı öyküsü ve farklı ürünleri var. Son dönemlerde kadın girişimciler daha çok inovatif ürünlere yöneliyor. Bizlerde çalışmalarımızla gördük ki çok fazla sayıda başarılı kadın girişimcilerimiz var. Diğer söyleşimiz Ekim'de gerçekleşecek. Kasım ayında ise eğitim programımız başlayacak. Tüm kadınlarımızı bekliyoruz' diye ekledi.


- İstanbul

İstanbul, Türkiye, İhracat, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ?Kadın girişimcilerimiz dünyada söz sahibi olmalı? - Son Dakika Ekonomi

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