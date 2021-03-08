Elazığ'da kadın girişimcilerin sorunları panelde tartışıldı

Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD), "Pandeminin Gölgesinde Bir Yıl: Kadın Girişimcilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu çevrim içi panel gerçekleştirdi.

ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık'ın moderatörlüğünde düzenlenen Bingöl, Malatya, Erzurum ve Iğdır'dan kadın sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı panelde, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlar tüm yönleriyle ele aldı.

Panelde konuşan Açık, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışan sayılarını azaltılmasından kadın çalışanların daha çok etkilendiğini belirtti.

Kendi işini kuran, yöneten girişimci kadınların da salgın dolayısıyla zor günler geçirdiğini aktaran Açık, "Pandeminin ülkemizdeki birinci yılına yaklaştığımız bugünlerde, sürdürülebilir gelişme ve kalkınma için toplumun yarısını oluşturan kadınların çok yönlü güçlenmesini sağlamalıyız. Kadın güçlenirse çalışan kadın, iş kadını, siyasetçi kadın sayısı da kendiliğinden artacaktır." ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimciler için teminat ve kredi koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor"

Bingöl İş Kadınları Derneği Başkanı ve TOBB Bingöl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç ise kadın elinin, emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30'lara kadar çıkarken, çalışan kadın sayısını artıran işletmelerin yüzde 35'lere varan verimlilik ve karlılık elde ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.

Türkiye ekonomisi için kadın iş gücünün önemine değinen Koç, şunları kaydetti:

"Öncelikle finans kurumlarının kadın girişimciler için teminat ve kredi koşullarını iyileştirmesi gerekiyor. Şirket kurma aşamalarındaki bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması ve hafifletilmesi de büyük önem arz ediyor. Ayrıca kadın girişimcilere yönelik eğitim eksikliklerini tamamlamak üzere örgün ve yaygın eğitim programları hazırlanmalı, kısa vadeli programlar düzenlenmelidir."