“Kadın girişimcilerin yüzde 91’i kendi işiyle gurur duyuyor”
1 saat önce
Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ve her yıl Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen 'Girişimci Kadın Buluşmaları'nın 2019'daki son durağı Bursa oldu.
Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ve her yıl Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen 'Girişimci Kadın Buluşmaları'nın 2019'daki son durağı Bursa oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:52
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