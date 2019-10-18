Son Dakika Haberleri: “Kadın girişimcilerin yüzde 91’i kendi işiyle gurur duyuyor”
Son Dakika Ekonomi “Kadın girişimcilerin yüzde 91’i kendi işiyle gurur duyuyor”

“Kadın girişimcilerin yüzde 91’i kendi işiyle gurur duyuyor”

1 saat önce

Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ve her yıl Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen 'Girişimci Kadın Buluşmaları'nın 2019'daki son durağı Bursa oldu.

“Kadın girişimcilerin yüzde 91’i kendi işiyle gurur duyuyor”, System.String[]

Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ve her yıl Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen 'Girişimci Kadın Buluşmaları'nın 2019'daki son durağı Bursa oldu.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:52 
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