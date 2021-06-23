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Kadın girişimcilerle arıcılık gelişiyor - Son Dakika

Kadın girişimcilerle arıcılık gelişiyor

23.06.2021 22:00

Kadın girişimcilerle arıcılık gelişiyor Eğitimlerini tamamlayan 30 kadın kursiyer arı yetiştiriciliği sertifikası aldı Van Arıcılar Birliği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği kapsamında 30 kadın kursiyer arı yetiştiriciliği sertifikası aldı.

Kadın girişimcilerle arıcılık gelişiyor

Eğitimlerini tamamlayan 30 kadın kursiyer arı yetiştiriciliği sertifikası aldı

VAN - Van Arıcılar Birliği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği kapsamında 30 kadın kursiyer arı yetiştiriciliği sertifikası aldı.

Van Arıcılar Birliği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 30 kadına 14 hafta arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği eğitimi verildi. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, bal üretiminin yanı sıra ekonomik değeri yüksek arı sütü, propolis ve polen gibi ürünleri de üretip gelirlerini artırarak ekonomilerine daha fazla katkı sağlayacak. Kursu başarıyla bitiren 30 kadına Van Arıcılar Birliği tarafından sertifikaları verildi.

"Önce kraliçeleri eğitiyoruz"

İHA muhabirine konuşan Van Arıcılar Birliği Ziraat Yüksek Mühendisi Necla Aydoğdu, çok talep olması nedeniyle bölgede arıcılık kursu başlattıklarını söyledi. Aydoğdu, "Başlattığımız kursta önceliği kadınlara verdik. Önce kraliçeleri eğitelim dedik. Malum kraliçe arı bütün kovanı yönetiyor. 30 kursiyerimizle başladık. Öncelikle eğitimlerini tamamlayan 30 kadın arkadaşımıza sertifikalarını verdik. Bu anlamda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kadın eli değdikten sonra arılar sakinleşti"

Yıllardır arıcılıkla ilgilendiğini ifade eden Aydoğdu, "Bir erkek çiftçimiz geçtiğimiz günlerde 'eşim arıcılığa girdiğinden bu yana arılarım daha sakinleşti' dedi. Bu kadınların yapabileceği bir iş. Zorluğu elbet vardır. Her meslekte olduğu gibi ama arıcılık kadınların yapabileceği bir iştir. Keyifli ve zevkli bir iştir. Bir sıkıntısı da yoktur. Bir inek beslediğinizde, ahıra girdiğinizde kokarsınız. Arılığa girdiğinizde ise mis gibi kokarsınız. Çünkü çiçekli bir ortamda çalışıyorsunuz. Bu anlamda tamda kadınlara göre bir iştir. Kursiyerlerimize 14 haftalık eğitim verdik. Kursumuza gerek erkeklerden gerekse de kadınlardan olsun talep çok fazla. Biz önceliği kadınlara verdik. Bundan sonra ki süreçte de kurslarımız devam edecek. Bölgenin arıcılığa çok uygun olması nedeniyle bizde bunu teşvik ediyoruz. Arıcılığın yaygınlaşmasını istiyoruz. Van arıcılık için gerçekten çok müsait. Florası olsun, yapısı ve coğrafyası çok uygun" diye konuştu.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ise kadın çiftçilerin arıcılık eğitimini tamamlanmasının ardından sertifika takdim töreni gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arıcılık erkek işi olarak biliniyordu, arı saldırmasından dolayı. Bugün burada gördük ki kadın üretici ve kadın çiftçimiz bu işi yapabileceğini ortaya koymuş oldu. Bu anlamda başvurularımız devam ediyor. Birliğimizin bünyesinde hizmet veren ziraat mühendisi arkadaşlarımız eğitimleri veriyor, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından da eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları veriliyor. Bu anlamda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kadın girişimcilerle arıcılık gelişiyor
Kadın girişimcilerle arıcılık gelişiyor
Kadın girişimcilerle arıcılık gelişiyor
Kadın girişimcilerle arıcılık gelişiyor

Halk Eğitim Merkezi, İhlas Haber Ajansı, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın girişimcilerle arıcılık gelişiyor - Son Dakika


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