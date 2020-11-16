Kadın Girişimciliği ve İstihdamı için protokol imzalandı - Son Dakika

Kadın Girişimciliği ve İstihdamı için protokol imzalandı

16.11.2020 11:21
Kadın Girişimciliği ve İstihdamı için protokol imzalandı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) / Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)/ Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TOBB/ ETSO KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi İl Başkanı Zeynep Polat arasında ETSO'da imzalanan protokolle; iki taraf arasında işbirliğini geliştirmek, kadın girişimciliği ile kadın istihdamı alanında birlikte projeler üretmek ve bu projelerde tarafların birbirine destek vermesi, paydaş olması amaçlanıyor.

Protokolün Erzurum için hayırlı olması temennisinde bulunun Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Erzurum'un gelişmesi ve kalkınması için çaba gösteren tüm kadın oluşumlarıyla çalışma ve ortak proje üretme gayretinde olduklarını ifade ederek şunları söyledi; "Göreve geldiğimiz günden bu yana, kurul olarak en fazla dikkat ettiğimiz husus; şehrimizde birlik ve bütünlüğü tesis ederek tek yumruk olmaktı. Bir buçuk yıldır bunu başardığımızı görmek, çalışmalarımız için bizi daha da heyecanlandırıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği gibi dünya çapında yapılanması güçlü bir kuruluşun Erzurum Kadın Komitesi ile birlikte iş birliğine girmek; hedef kitlemiz kadınlarımızın girişimcilik, istihdam ve bürokratik alanlarda tek vücut hareket ettiğinin en güzel örneğidir."

Erzurum KGK olarak yürüttükleri faaliyetlere değinen Çalıkuşu, "Erzurum'da kadınlarımıza öncülük ederek; yaptığımız online eğitim, seminer ve konferanslarla global düzeyde destek vermeye hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecini pozitife çevirme niyetindeyiz. Tüm bu çalışmalarımızda koordinatör odamız Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, tüm imkanlarını bizlere sunarak, sonuna kadar girişimcilerimize desteğini sürdürmektedir. Elimizdeki tüm bu imkanlarla ilimizde faaliyet gösteren kadınlarımıza girişimcilik, istihdam ve kadın kooperatifçiliğinde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi ile birlikte şehrimizde kadın girişimciliği ile ilgili tüm süreçleri birlikte daha verimli yöneteceğimize olan inanıyoruz. Yaptığımız protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, şehrimizde birlik ve beraberlik adına güzel bir örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi İl Başkanı Zeynep Polat ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "TOBB ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği; ülkemizi, dünyada saygın, bölgesinde etkin müreffeh bir ülke haline getirmek için evrensel değerlerimizi koruyarak, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasını sağlamak gibi ortak amaçlarla varlığını sürdüren iki büyük oluşum Bu oluşumların çatısı altında faaliyetlerini yürüten TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi arasında imzaladığımız bu protokolle; Erzurum'da faaliyet gösteren ve/veya faaliyet planı içinde olan kadın girişimcilerimizin çalışmalarına öncülük etmeyi, potansiyelleri nispetinde doğru işi, doğru yer ve doğru zamanda yapmaları için onları yönlendirmeyi, teşvik etmeyi ve motivasyon sağlamayı hedefliyoruz. Gerçek amacı kazanmak ve kazandırmak olan tüm kadın girişimcilerimizle bize gelecek tüm projeleri değerlendirmeye hazırız. Protokolün her iki taraf içinde hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ERZURUM

Kadın Girişimciliği ve İstihdamı için protokol imzalandı

Türkiye, Ticaret, Erzurum, Kadın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kadın Girişimciliği ve İstihdamı için protokol imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Yeniay'da burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareyi bekliyormuş Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek         
11:02
PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam         
10:52
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor         
10:37
Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı         
10:25
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor         
09:47
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi         
09:14
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı         
07:50
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 11:25:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın Girişimciliği ve İstihdamı için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei