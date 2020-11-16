Kadın Girişimciliği ve İstihdamı için protokol imzalandı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)/ Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TOBB/ ETSO KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi İl Başkanı Zeynep Polat arasında ETSO'da imzalanan protokolle; iki taraf arasında işbirliğini geliştirmek, kadın girişimciliği ile kadın istihdamı alanında birlikte projeler üretmek ve bu projelerde tarafların birbirine destek vermesi, paydaş olması amaçlanıyor.

Protokolün Erzurum için hayırlı olması temennisinde bulunun Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Erzurum'un gelişmesi ve kalkınması için çaba gösteren tüm kadın oluşumlarıyla çalışma ve ortak proje üretme gayretinde olduklarını ifade ederek şunları söyledi; "Göreve geldiğimiz günden bu yana, kurul olarak en fazla dikkat ettiğimiz husus; şehrimizde birlik ve bütünlüğü tesis ederek tek yumruk olmaktı. Bir buçuk yıldır bunu başardığımızı görmek, çalışmalarımız için bizi daha da heyecanlandırıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği gibi dünya çapında yapılanması güçlü bir kuruluşun Erzurum Kadın Komitesi ile birlikte iş birliğine girmek; hedef kitlemiz kadınlarımızın girişimcilik, istihdam ve bürokratik alanlarda tek vücut hareket ettiğinin en güzel örneğidir."

Erzurum KGK olarak yürüttükleri faaliyetlere değinen Çalıkuşu, "Erzurum'da kadınlarımıza öncülük ederek; yaptığımız online eğitim, seminer ve konferanslarla global düzeyde destek vermeye hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecini pozitife çevirme niyetindeyiz. Tüm bu çalışmalarımızda koordinatör odamız Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, tüm imkanlarını bizlere sunarak, sonuna kadar girişimcilerimize desteğini sürdürmektedir. Elimizdeki tüm bu imkanlarla ilimizde faaliyet gösteren kadınlarımıza girişimcilik, istihdam ve kadın kooperatifçiliğinde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi ile birlikte şehrimizde kadın girişimciliği ile ilgili tüm süreçleri birlikte daha verimli yöneteceğimize olan inanıyoruz. Yaptığımız protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, şehrimizde birlik ve beraberlik adına güzel bir örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi İl Başkanı Zeynep Polat ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "TOBB ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği; ülkemizi, dünyada saygın, bölgesinde etkin müreffeh bir ülke haline getirmek için evrensel değerlerimizi koruyarak, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasını sağlamak gibi ortak amaçlarla varlığını sürdüren iki büyük oluşum Bu oluşumların çatısı altında faaliyetlerini yürüten TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi arasında imzaladığımız bu protokolle; Erzurum'da faaliyet gösteren ve/veya faaliyet planı içinde olan kadın girişimcilerimizin çalışmalarına öncülük etmeyi, potansiyelleri nispetinde doğru işi, doğru yer ve doğru zamanda yapmaları için onları yönlendirmeyi, teşvik etmeyi ve motivasyon sağlamayı hedefliyoruz. Gerçek amacı kazanmak ve kazandırmak olan tüm kadın girişimcilerimizle bize gelecek tüm projeleri değerlendirmeye hazırız. Protokolün her iki taraf içinde hayırlara vesile olmasını diliyorum." - ERZURUM