Kadın Girişimcilik Fuarı, 500'den fazla katılımcıyla yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Kadın Girişimcilik Fuarı, 500'den fazla katılımcıyla yoğun ilgi gördü

30.04.2021 15:24
Kadın Girişimcilik Fuarı, 500'den fazla katılımcıyla yoğun ilgi gördü, System.String[]

BM Kadın Birimi'nin (UN Women) düzenlediği 50 ülkeden 500'den fazla katılımcının yer aldığı Online Kadın Girişimcilik Fuarı büyük ilgi gördü.

BM Kadın Birimi'nin (UN Women) düzenlediği 50 ülkeden 500'den fazla katılımcının yer aldığı Online Kadın Girişimcilik Fuarı büyük ilgi gördü. Panellerde dijitalleşme, networking ve girişimci kadınların birbirine desteğinin önemi vurgulanırken, farklı ülkelerden kadın girişimler arasında iş birliği arayışları dikkat çekti.

30 Nisan 2021- Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin Avrupa ve Orta Asya'daki 12 ülkeden kadın girişimciyi, yatırımcılar, şirketler, kadın dernekleri ve mentorlerle buluşturduğu online Kadın Girişimcilik Fuarı büyük ilgi ve yüksek katılımla gerçekleşti. 3 gün süren Fuar'a 50'ye yakın ülkeden 500'den fazla kişi katılırken, 200'den fazla kadın girişimci eğitimler ve network imkanlarından faydalandı. 100'e yakın girişim stantı fuarda yer aldı. Fuara en çok katılım Kazakistan, Türkiye ve Kırgızistan'daki girişimlerden geldi. Konuşmacıların ve girişimcilerin dikkat çektikleri ana konular, kadınların finansmana erişiminin kolaylaştırılması, network kurma, kadınların girişimcilik ekosistemine dahil olmasının ve kadın girişimcilerin birbirilerine desteğinin önemi, dijitalleşme ve e-ticaret oldu. Yüzlerce kadın girişimci, mentor ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve network buluşmalarında farklı ülkelerden kadınlar birbirleriyle iletişime geçme ve işbirliği fırsatı yaratma konusuna büyük ilgi gösterdiler. Fuarın açılış konuşmalarında, Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen grup olan kadınların ve özellikle girişimci kadınların desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

EL-YASSİR: KENDİ İŞİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN DÖRTTE BİRİ İŞİNİ KAYBETTİ

Açılış seremonisinde konuşan BM Kadın Birimi Bölge Direktörü Alia El-Yassir, Kovid-19 pandemisi öncesinde de Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki kadınların finansal olarak güvensiz, düşük gelir sahibi ve kayıt dışı çalıştıklarını, neredeyse hiçbir sosyal koruması olmadığını hatırlattı. Kovid-19 sonrasında bu krizden yine en çok kadınların etkilendiği ve mevcut eşitsizliğin daha da derinleştiğini aktaran El-Yassir, "Küresel olarak kadınların işlettiği şirketlerin yüzde 82'si pandemiden olumsuz etkilendi. Kendi işinde çalışan kadınların dörtte biri işini kaybetti ve bölgedeki kadınların neredeyse yarısı evden çalışıyor. Pandeminin etkilerini azaltmaya çalışmaya başlamışken, kadın girişimciliğini artırmak, bu planın bir parçası olmalı. Kadınların gelirini güvence altına alacak önlemleri içeren bir iyileşme, geçim kaynaklarını genişletme ve ekonomiyi güçlendirme fırsatları yaratacaktır. Kadın Girişimcilik Fuarı ile pandemiden etkilenen kadınları desteklemekten, işlerini, kariyer fırsatlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Japonya'nın Kırgızistan Büyükelçisi Shigeki Maeda ise, kadınların ev işleri ve çocuklarla ilgilenirken kendi işleriyle ilgilenme mücadelesinin evrensel olduğunu ve Japon hükümetinin kadınların iş hayatına katılımında cesaretlendirerek kadınları güçlendirmeye destek verdiğini söyledi. Maeda, "Japon hükümeti kadın girişimciliğini destekleme taahhüdünü sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Fuarın ileri aşamalarında BM Kadın Birimi'nin ana ortağı olarak yer alan TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, Kovid-19'dan dolayı girişimci kadınları desteklemenin öneminin her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek, kadın girişimcilere özel bir destek paketinin eksikliğine vurgu yaptı. Bu eksikliğin pandemi döneminde kadın girişimcilerin yaşadığı zorlukları artırdığını belirten Aktar, "TÜRKONFED olarak, sadece kadınların ekonomide güçlenmesini desteklemiyoruz, aynı zamanda kadının hayatın tüm alanlarına aktif katılımının refah toplumu olma konusundaki en önemli araç olduğuna inanıyoruz" dedi.

GİRİŞİMLER ARASINDA YOĞUN ETKİLEŞİM

Milliyet'in medya desteğiyle gerçekleştirilen Fuar'da katılımcılar arasındaki etkileşim de çok yoğun oldu. 500'den fazla kişinin katıldığı fuarda, yüzlerce ortak ve mentor, 200'den fazla kadın girişiminin büyüme stratejilerini destekleme konusunda aktif olarak yer aldı. Kadın girişimciler birbirlerinin işletmelerine yoğun ilgi gösterdi ve girişimler arasında yüzlerce iletişim talebi oluşturuldu. Fuar süresince pek çok girişimci, ortak olarak fuarda yer alan yatırımcı ve özel şirket ile birebir görüşme imkanı buldu. Fuar boyunca, katılımcılar kendi aralarında 4 binden fazla mesaj gönderdi, 300'den fazla network toplantısı gerçekleşti.


Kadın Girişimcilik Fuarı, 500'den fazla katılımcıyla yoğun ilgi gördü
Kadın Girişimcilik Fuarı, 500'den fazla katılımcıyla yoğun ilgi gördü
Kadın Girişimcilik Fuarı, 500'den fazla katılımcıyla yoğun ilgi gördü

Birleşmiş Milletler, Girişimcilik, Asya, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimcilik Fuarı, 500'den fazla katılımcıyla yoğun ilgi gördü - Son Dakika Ekonomi


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