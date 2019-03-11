Son Dakika Haberleri: Kadın Girişimcinin Başarı Öyküsü

Kadın Girişimcinin Başarı Öyküsü

1 saat önce

Propolis adlı doğal ilacın Türkiye'de ilk yerli üretimini gerçekleştiren Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı hikayesini VOA Türkçe'yle paylaştı.

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Propolis adlı doğal ilacın Türkiye'de ilk yerli üretimini gerçekleştiren Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı hikayesini VOA Türkçe'yle paylaştı
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:01 

Türkiye, Propolis, Güncel
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