Kadın Girişimcinin Başarı Öyküsü
1 saat önce
Propolis adlı doğal ilacın Türkiye'de ilk yerli üretimini gerçekleştiren Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı hikayesini VOA Türkçe'yle paylaştı.
Propolis
adlı doğal ilacın Türkiye
'de ilk yerli üretimini gerçekleştiren Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı hikayesini VOA Türkçe'yle paylaştı
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:01
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