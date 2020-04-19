Kadın girişimcinin hayatı internetle kolay

Koronavirüs ile mücadele kapsamında girişimci kadınların, ürünleriyle dünyaya açılabilmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen eğitimler uzaktan devam ediyor.



Toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla merkeze değil herkese hizmet veren Türk Telekom'un TOBB, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirdiği 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesi sosyal dayanışma grubu 'İmece 2006' ile devam ediyor. Evde bulunan malzemeleri değerlendirerek ürettiklerini panayırlarda sergileyerek üniversite öğrencilerine burs sağlayan İmece 2006 gönüllüsü kadınlar Pandemi dönemi çalışmalarını online sürdürebilmek üzere eğitim aldı. Habitat Derneği tarafından verilen eğitim, sosyal izolasyon kuralları çerçevesinde online olarak gerçekleştirildi.



2020 sonuna kadar hedef 5 bin kadın



Kadınların üretim ekonomisine katılmasını destekleyen Türk Telekom, girişimci veya girişimci potansiyeline sahip kadınlara, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler, sosyal platformları tanıtım ve satış için etkili kullanma ve e-ticaret gibi konularda eğitimler verdi.



Eylül 2019'dan bugüne yaklaşık 1250 kadına ulaşılan projeyle, 2020 sonuna kadar 81 ilde 5 bin kadının dijital pazarlama ile tanıştırılması, 100 kadına da işlerini geliştirmeleri konusunda mentörlük desteği verilmesi hedefleniyor.



Eğitimler herkese açık ve ücretsiz



Pandemi dönemi eğitimleri herkesin ücretsiz katılımına açık hale getiren projenin ilk online eğitiminde katılımcılar, dijital pazarlama, hedef kitle seçimi, ürün veya hizmetin tanıtımı, satış için kullanılacak sosyal medya mecralarının belirlenmesi, Instagram hesaplarının profesyonel hesaba çevrilmesi ve reklam verme, Facebook sayfası ile mağaza özelliğinin etkinleştirilmesi, ürün tanıtımı için doğru fotoğraf çekimi ve sunumu, e-ticaret gibi konularda bilgi edinme fırsatı buldu. Eğitimlerin duyuruları ve eğitim başvuruları turkiyeyedeger.com ile habitaddernegi.org web siteleri üzerinden takip edilebilir. - İSTANBUL