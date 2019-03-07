Kadın Girişimcinin Hedefi Kendisi Gibi Geçlere Örnek Olmak

Çorum'da kafe işletmeciliği yapan 33 yaşındaki Zeynep Yarımca, Türkiye'nin en genç kadın girişimciler kurulu başkanlarından birisi olmanın gururunu yaşıyor.

Çorum'da kafe işletmeciliği yapan 33 yaşındaki Zeynep Yarımca, Türkiye'nin en genç kadın girişimciler kurulu başkanlarından birisi olmanın gururunu yaşıyor.



Lise eğitiminin ardından 18 yaşında atıldığı iş hayatında iki yıl farklı sektörlerde çalıştıktan sonra kendi organizasyon şirketi kuran Yarımca, 10 yıllık deneyiminin ardından Çorum'da küresel bir kahve markasının şubesini açtı.



Bu süreçte evlenip 2 çocuk dünyaya getiren Yarımca, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasına yardımcı olmak amacıyla TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına talip oldu.



Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ve 53 üyesi bulunan bulunan Kadın Girişimciler Kurulunun olağan genel kurulunda oy birliğiyle başkanlığına seçilen Yarımca, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasına yardımcı olmak için 13 kurul üyesiyle projeler geliştirecek.



Türkiye'nin en genç kadın girişimciler kurulu başkanlarından biri olan Yarımca, geleceğin girişimci kadınlarına rol model olmayı hedefliyor.



"Kadın Girişimciler Kurulu ile daha çok kadına ulaşacağız"



Zeynep Yarımca, AA muhabirine, kadınların özellikle genç yaşlarda iş hayatına atılmalarını teşvik edecek çalışmalar yapmak amacıyla Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına talip olduğunu söyledi.



Kadınların iş dünyasında daha aktif olmasının Türkiyeyi çok daha güçlü bir ülke haline getireceğine inandığını dile getiren Yarımca, "Kadınlar toplumu ve nesilleri meydana getiriyor. Kadın zaten hayatın hep içindedir. Dolayısıyla çalışma hayatının da içerisinde olması gerekiyor. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasıyla çok daha güçlü bir ülke haline geleceğimizi düşünüyorum. Toplumsal kalkınmayı güçlendirmek için kadınların her yerde olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Uzun zamandır sivil toplum örgütlerinde görev aldığını, toplum ve insan için çalışabilmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Yarımca, "Şimdi de kadınlar ve kadın girişimciler, kadınların daha çok istihdam edilmesi, iş dünyasında daha çok yer alması için projeler üreteceğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden 2 gün önce başkanlığa seçilmek benim için son derece anlamlı. Kadın Girişimciler Kurulu ile daha çok kadına ulaşacağız." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği davete katılacak olmanın heyecanını yaşadığına işaret eden Yarımca, "İlk faaliyetimiz, Emine Erdoğan Hanımefendi ile buluşmak olacak. Burada edineceğimiz tecrübeyle Çorum'a dönüp projelerimizi şekillendireceğiz." diye konuştu.

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