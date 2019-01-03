Son Dakika Haberleri: Kadın Girişimcinin Hobisi Mesleği Oldu

Kadın Girişimcinin Hobisi Mesleği Oldu

1 saat önce

Kadın girişimcinin hobisi mesleği oldu Eskiyi yeniye, yeniyi eskiye dönüştürüyorBALIKESİR - Almanya'da hobi olarak başladığı boyama, eskitme ve eski objeleri yenileme çalışmaları Gülsüm Akduran'ın kazanç kapısı oldu.

Kadın girişimcinin hobisi mesleği oldu
Eskiyi yeniye, yeniyi eskiye dönüştürüyor

BALIKESİR - Almanya'da hobi olarak başladığı boyama, eskitme ve eski objeleri yenileme çalışmaları Gülsüm Akduran'ın kazanç kapısı oldu.
Hobi olarak başladığı işini bir yıldır Balıkesir'in Edremit ilçesinde açtığı atölyesinde devam ettiren Gülsüm Akduran, "Dönüşüm yapıyorum. Her türlü eski yeni mobilyanın tasarımını, dönüşümünü yapıyorum. Müşterilerimizin evindeki her türlü mobilya ve objenin dönüşümünü yapıyorum. Sehpa, koltuk, masa, vitrin gibi her türlü ürünün dönüşümünü yapıyorum. Esasında renk değişimi burada en önemli faktör ama, üzerinde eskitme veya her hangi bir teknik uyguladığım zaman ben daha çok mutlu oluyorum. O zaman bir şeylerin değiştiği ortaya çıkıyor. O bir kişiye özel bir tasarım haline geliyor. Müşterinin isteği doğrultusunda kendim de bir şeyler katarak ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:07 Kaynak: İHA

Balıkesir, Dönüşüm, Almanya, Güncel
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