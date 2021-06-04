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KADIN GİYİM KURSUNUN TEK ERKEK ÖĞRENCİSİ - Son Dakika

KADIN GİYİM KURSUNUN TEK ERKEK ÖĞRENCİSİ

04.06.2021 16:15

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin 'Kadın Giyim ve Modelist Yardımcılığı' kursunda 12 kişilik sınıfın tek erkek öğrencisi 55 yaşındaki Mithat Oksal, eşinin "Sen bana elbise de dikersin" demesiyle başladığı yolculukta hayalindeki takım elbiseyi dikti.

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin 'Kadın Giyim ve Modelist Yardımcılığı' kursunda 12 kişilik sınıfın tek erkek öğrencisi 55 yaşındaki Mithat Oksal, eşinin "Sen bana elbise de dikersin" demesiyle başladığı yolculukta hayalindeki takım elbiseyi dikti. Oksal, "Önce kafamda hallettim ve son kısıtlama sürecinde dikmeye başladım, bitirdim. Arkadaşlarım da çok beğendi" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin meslek edindirme, sanat ve hobi kursları pandemide kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte yeniden açıldı. Muratpaşa'nın mahallelerinde bulunan merkezlerde devam eden kursların öğrencilerinden biri de 55 yaşındaki Mithat Oksal.

BAKLAVA AÇIYOR

Oksal, uluslararası akaryakıt sektöründe üst düzey görevlerde bulunduktan sonra emekliye ayrıldı ve 5 yıl önce Antalya'ya taşındı. İş hayatına dönmek istemeyen Oksal, kendine yeni hobiler edinmek için arayışa girdi. Geçmişte bir yumurta dahi haşlamadığını söyleyen Oksal, önce aşçılık kursuna yazıldı. Geçen yıl aşçı yardımcılığı kursunu tamamlayan Oksal, "Ev yemekleri, mezeler, pastalar, börekler yapıyorum. Baklava açıyorum. Bunlar da çok beğeniliyor" dedi.

SINIFTA TEK ERKEK

Oksal'daki yeteneğini fark eden eşi "Sende, bilmediğimiz ne cevherler varmış. Bana elbise de dikersin" demesiyle Mithat Oksal, bu kez bambaşka bir alana yöneldi. Oksal, Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte açtığı Kadın Giyim ve Modelist Yardımcılığı kursuna başvurdu. Kurs öğretmenine telefonla ulaşıp erkek olarak kursa katılmak istediğini anlattı. Kurs öğretmeni, Oksal'ın kumaşların, kalıpların, iğnelerin ve makasların dünyasına girmek istemesine önce şaşırdı ardından tamamı kadın olan sınıfa kaydı yapıldı.

EŞİ MANKENLİK YAPTI

Önce ufak tefek işler yapmaya başladığını anlatan Oksal, "Teyel almaya, dikiş makinesinde çalışmaya başladık ama hayatında ilk defa dikiş makinesi kullanan biri için çok zor. Bir sürü elbiseler diktik. Bundan en çok mutlu olan da eşim oldu. Ben, tek manken kullandım, eşim. Amerika'da avukatlık yapan kızıma kadar elbiseler gönderdim" diye konuştu.

'KADINLARLA ÇALIŞMAK ÇOK ZOR'

Arkadaşlarının doğum günlerinde hediye olarak elbiseler diktiğini anlatan Oksal, kadınlarla çalışmanın çok zor olduğunu söyledi. Oksal, "Bir elbise dikiyorum, bisiklet yaka. 'Çok güzel oldu ama keşke bunu V yaka yapsaydık.' Bitmiş halde. V yakaya çeviriyorum sonra 'Keşke kare yaka yapsaydık.' Ondan sonra biraz da kendime çalışayım istedim" diye konuştu. Evine bir dikiş makinesi dahi alan Oksal, bu kez hayalindeki takım elbiseyi dikmek için kolları sıvadı.

KENDİSİ İÇİN TAKIM ELBİSE DİKTİ

Öğretmeninin yardımıyla hayalindeki elbisenin kalıplarını çıkaran Oksal, teladan astara birçok yeni şey öğrendiğini söyledi. Önce kafasında takım elbiseyi tasarlayan, nasıl dikeceğini parçaları nasıl bir araya getireceğini hayal eden Oksal, "Kafamda hallettim ve son kısıtlama sürecinde dikmeye başladım, bitirdim. Arkadaşlarım da çok beğendi" dedi.

KADIN GİYİM KURSUNUN TEK ERKEK ÖĞRENCİSİ
KADIN GİYİM KURSUNUN TEK ERKEK ÖĞRENCİSİ
KADIN GİYİM KURSUNUN TEK ERKEK ÖĞRENCİSİ
KADIN GİYİM KURSUNUN TEK ERKEK ÖĞRENCİSİ

Münir Karaloğlu, Muratpaşa, Modelist, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIN GİYİM KURSUNUN TEK ERKEK ÖĞRENCİSİ - Son Dakika


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