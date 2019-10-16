Kadın Golbol Milli takımının hedefi 2020 Tokyo'da Altın madalya

Avrupa Şampiyonası'nda Altın madalya alan Kadın Golbol Milli takımı, Türkiye Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, federasyon yöneticileri ve teknik ekip basın toplantısı düzenledi.



Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Finalinde rakibi İsrail'i 8-6 yenerek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı Ankara'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Türk askerinin Suriye'de, sınırlarımız için terör ile yaptığı operasyon nedeniyle şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin. Milletimize başsağlığı diliyorum. Ülke olarak birlik olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Bugünlerde kadın golbol milli takımımızın Avrupa Şampiyonu olması çok önemli bir başarı olarak görmemiz gerekiyor. Görme engelli olarak yaşamak gerçekten zor. Görme engelli kadın olmak daha da zor. Ülkemiz görme engelli kadınlarımızdan şampiyon çıkartabiliyorsa, 2016 da olduğu gibi Paralimpik Olimpiyat olduğu gibi altın madalya çıkarabiliyorsa bu ülkemizin engellileri ne kadar önemsediğini gösteriyor" diye konutu.



"Hedefimiz 2020 Tokyo'da Kadın Golbol Milli Takımı olarak altın madalya almak"



Ülke olarak engellilerin önemsendiğini vurgulayan Başkan Sayyıdan, "2000'li yılardan itibaren başlayan engellilerin dört duvara arasında yaşama zorunluluğunun siyasi otorite tarafından engellilere verilen haklar ve onların hayata tutunmaları için çıkardığı kanunların engellilerin hayat kalitesini değiştirmekte önemli bir rol oynamıştır. İşte bugün başarıların temel noktası burasıdır. Ülke olarak engelliyi önemsedik ve önüne imkanlar sunduk. Bu imkanlarla engelliler çaba sarf etti emek verdi. Biz sadece bu genlerin ortaya çıkarılmasında yardımcı olduk. Bu süreçte emekleri olan cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Spor Genel Müdürlüklerimize, federasyonlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz 2020 Tokyo'da Kadın Golbol Milli Takımı olarak altın madalya almak. Sporcularımız teknik ekibimizle ciddi anlamda çalıştılar. Ortada bir başarı varsa bu çalışmanın ürünüdür. Engellilere fırsat verildiği zaman ne kadar başarılı olduğunun göstergesi Kadın Golbol Milli Takımımızdır. Biz toplumda tüketen değil üreten ve toplumla kaynaşan bireyler olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Kaptan Altunoluk: "İkinci altın madalyayı ülkemize getireceğiz"



Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altınoluk, "Gerçekten çok çabaladık ve çok çalıştık. Dünya şampiyonluğunu bir golle kaçırmıştık. Bize inandılar biz de bunu başaracağımıza inandık. Şampiyonluğu getirdik. Gol kraliçesi olmakta zor bir şey. Ekibimize destek olduğum için çok mutluyum. Bize inanlara gerçekten teşekkür ediyorum. 2016 yılında çok çalışmış ve şampiyon olmuştuk. İkinci kez Tokyo'ya tekrardan gideceğiz. Takıma güveniyorum. İnanları yarı yolda bırakmayacağız. İkinci altın madalyayı ülkemize getireceğiz" açıklamasını yaptı. - ANKARA