Son Dakika Haberleri: Kadın Golfçüler Antalya'da Buluşacak

Kadın Golfçüler Antalya'da Buluşacak

1 saat önce

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, 8-10 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Kadın Golfçüler Antalya'da Buluşacak, System.String[]
Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, 8-10 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Gloria Golf Kulübünde yapılacak organizasyona 7 ülkeden 70 golfçü kadın katılacak.

Gloria Hotels Resorts'tan yapılan açıklamaya göre, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek turnuva, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak.

Üç gün sürecek organizasyonda, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 70 sporcu mücadele edecek.

Turnuva, 10 Mart Pazar günü ödüllerin sunulacağı gala yemeğiyle sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Özaltın Holding, Antalya, Spor
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