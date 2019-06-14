"Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması
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Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla "Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması düzenlenecek.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:30 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla "Kadın Gözüyle Kırkpınar
" fotoğraf yarışması düzenlenecek.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 7 asra yakındır aralıksız devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni "kadın gözünden görmek" temasıyla gerçekleştirilen yarışma sosyal medya uygulaması Instagram
üzerinden yapılacak.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Miras Listesinde yer alan Kırkpınar'ın öğelerinin konu olacağı yarışmaya katılımcılar, sadece Instagram uygulaması üzerinden katılabilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada katılımcılar yarışmaya, Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası boyunca çektikleri fotoğraflar ile katılabilecek.
Fotoğraf makineli ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak belirlenirken, dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.
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